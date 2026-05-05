O echipă formată din patru elevi din Sibiu, parte din proiectul de robotică roboDIEM, luptă să ajungă la o competiție internațională importantă din Statele Unite, în Long Beach, California.

David, Iris, Ema și Matei, patru copii din Sibiu, s-au calificat la o competiție internațională de robotică ce va avea loc în Statele Unite ale Americii. Pentru a ajunge acolo, micii pasionați de tehnologie au nevoie în continuare de sprijinul sibienilor. Deși au reușit deja să strângă o parte din bani, echipa mai are nevoie de 18.000 de euro pentru a putea acoperi toate costurile de deplasare, participare și logistică.

Pentru a strânge fonduri, copiii, împreună cu Școala Finlandeză ERI Sibiu, au organizat un bazar caritabil, unde comunitatea s-a mobilizat și a contribuit la susținerea lor. Zeci de familii au participat, iar elevii au vândut cărți, jocuri și obiecte personale pentru a ajuta echipa.

Peste 150 de persoane au donat deja, iar mai multe companii și organizații s-au alăturat proiectului, susținând performanța copiilor. În paralel, companii locale și nu numai s-au alăturat inițiativei: ERI by Etos Academy, HMS Networks, Hotel Ramada, GTS Telecom, Rotary Sibiu, Immersive Museum Sibiu, TRH Invest, Tello, IT Perspectives, Asociația Mâini Unite și KUKA.

Campania „Cumpără kilometri până în California” este în continuare deschisă, iar echipa mai are nevoie de 18.000 de euro pentru a-și putea îndeplini visul.

Cei care vor să dea o mână de ajutor copiilor de la RoboDIEM pot dona aici:

Beneficiar: Asociația “Mâini Unite” /House of Robotics

IBAN: RO66BTRLRONCRT0CX2126106

Bancă: Banca Transilvania

Detalii transfer: roboDIEM la mondiale

Pentru a fi la curent cu activitatea echipei RoboDIEM, cei interesați pot urmări paginile de social media, respectiv Instagram și Facebook sau direct site-ul.