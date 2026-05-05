Pe scurt: Liberalii au decis să rămână în opoziție și să nu refacă alianța cu PSD, iar Ilie Bolojan ar putea prelua conducerea unui guvern minoritar.

Conducerea PNL a votat marți, 5 mai 2026, împotriva formării unei noi coaliții cu PSD, potrivit Mediafax. În cadrul ședinței, prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a propus inclusiv varianta unui guvern minoritar, care ar putea fi condus fie de Ilie Bolojan, fie de un alt lider liberal.

Adrian Veștea a subliniat că este necesară evaluarea tuturor opțiunilor, având în vedere presiunile legate de ratingurile agențiilor internaționale și implementarea PNRR, dar și menținerea unității interne a partidului.

Potrivit surselor citate de G4Media, rezoluția propusă de Ilie Bolojan a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru” și 10 abțineri, fără niciun vot împotrivă. Gruparea critică la adresa lui Bolojan, din care fac parte Hubert Thuma și Nicoleta Pauliuc, s-a abținut de la vot.

În timpul ședinței, Ilie Bolojan a declarat că responsabilitatea pentru situația politică actuală aparține PSD, acuzând întârzierea reformelor și lipsa de credibilitate în negocieri. Bolojan a precizat că PNL va rămâne în opoziție și își va asuma un rol „constructiv”.

Liderii liberali continuă discuțiile pe marginea unei a doua moțiuni, care vizează poziția partidului la negocierile de la Cotroceni.

Vezi și Raluca Turcan după căderea Guvernului: ”Susținerea pentru Ilie Bolojan este fără rezerve”.