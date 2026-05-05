Pe scurt: Mai multe lanțuri de benzinării au scumpit benzina standard, în timp ce motorina a rămas la același preț. Vezi cine a făcut modificări și cine a păstrat tarifele.

Rompetrol, MOL și SOCAR au majorat prețul benzinei standard cu 10 bani pe litru la stațiile din București, marți, 5 mai 2026.

Informația a fost confirmată de datele din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citate de Economica.net.

Petrom, liderul pieței, nu a operat nicio majorare la prețul benzinei în dimineața zilei de marți, după ce crescuse tarifele la jumătatea zilei de luni, 4 mai. Lukoil, care scumpise anterior, a păstrat prețurile neschimbate.

Potrivit datelor din Monitorul Prețurilor, la motorina standard, toate marile lanțuri de benzinării au menținut tarifele la nivelul stabilit luni după-amiază, fără nicio modificare pentru ziua de marți, 5 mai 2026.

Aceste modificări vin la doar câteva zile după alte ajustări de prețuri pe piața carburanților, când benzina premium s-a vândut mai ieftin decât cea standard în anumite stații.

Prețurile de marți de la stațiile din Sibiu

Prețurile carburanților din județul Sibiu continuă să varieze în funcție de tipul de combustibil și de lanțul de stații, cu diferențe vizibile între variantele standard și cele premium. În rândurile de mai jos sunt prezentate comparativ tarifele practicate pentru benzină și motorină, organizate pe stații, pentru a evidenția ușor diferențele de preț din piață.

Benzină Standard vs Premium

Benzină standard Preț Benzină premium Preț Petrom Sibiu – Sos. Alba Iulia nr. 49 9.02 Petrom Sibiu 9.50 Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A 9.02 Gazprom Sibiu 9.86 Gazprom Miercurea Sibiului – DN 1 km 349+930 9.02 Gazprom Miercurea Sibiului 9.86 Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 9.02 Petrom Sibiu 9.50 Petrom Sibiu – Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia 9.02 Petrom Sibiu 9.50 Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9.09 Socar Sibiu 9.79 Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 9.09 Socar Sibiu 9.79 Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.09 Socar Sibiu 9.79 Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 9.09 Socar Sibiu 9.79 OMV Miercurea Sibiului – A1 9.12 OMV Miercurea Sibiului 9.75 OMV Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B 9.12 OMV Sibiu 9.75 Mol Sibiu – Calea Șurii Mari F.N. 9.12 Mol Sibiu 9.75 Mol Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 9.12 Mol Sibiu 9.75 Mol Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9.12 Mol Sibiu 9.75 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118 9.12 Lukoil Sibiu 9.82 Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.12 Lukoil Sibiu 9.82 Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 9.12 Rompetrol Miercurea Sibiului 9.75 Rompetrol Sibiu – Bd. Vasile Milea FN 9.12 Rompetrol Sibiu 9.75 Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 9.12 Rompetrol Sibiu 9.75 Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 9.12 Rompetrol Sibiu 9.75 OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 9.12 OMV Sibiu 9.75

Motorină Standard vs Premium