Pe scurt:

Mai multe lanțuri de benzinării au scumpit benzina standard, în timp ce motorina a rămas la același preț. Vezi cine a făcut modificări și cine a păstrat tarifele.

Rompetrol, MOL și SOCAR au majorat prețul benzinei standard cu 10 bani pe litru la stațiile din București, marți, 5 mai 2026.

Informația a fost confirmată de datele din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citate de Economica.net.

Petrom, liderul pieței, nu a operat nicio majorare la prețul benzinei în dimineața zilei de marți, după ce crescuse tarifele la jumătatea zilei de luni, 4 mai. Lukoil, care scumpise anterior, a păstrat prețurile neschimbate.

Potrivit datelor din Monitorul Prețurilor, la motorina standard, toate marile lanțuri de benzinării au menținut tarifele la nivelul stabilit luni după-amiază, fără nicio modificare pentru ziua de marți, 5 mai 2026.

Aceste modificări vin la doar câteva zile după alte ajustări de prețuri pe piața carburanților, când benzina premium s-a vândut mai ieftin decât cea standard în anumite stații.

Prețurile de marți de la stațiile din Sibiu

Prețurile carburanților din județul Sibiu continuă să varieze în funcție de tipul de combustibil și de lanțul de stații, cu diferențe vizibile între variantele standard și cele premium. În rândurile de mai jos sunt prezentate comparativ tarifele practicate pentru benzină și motorină, organizate pe stații, pentru a evidenția ușor diferențele de preț din piață.

Benzină Standard vs Premium

Benzină standardPrețBenzină premiumPreț
Petrom Sibiu – Sos. Alba Iulia nr. 499.02Petrom Sibiu9.50
Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A9.02Gazprom Sibiu9.86
Gazprom Miercurea Sibiului – DN 1 km 349+9309.02Gazprom Miercurea Sibiului9.86
Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B9.02Petrom Sibiu9.50
Petrom Sibiu – Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia9.02Petrom Sibiu9.50
Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 449.09Socar Sibiu9.79
Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 29.09Socar Sibiu9.79
Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B9.09Socar Sibiu9.79
Socar Sibiu – Str. Agricultorilor9.09Socar Sibiu9.79
OMV Miercurea Sibiului – A19.12OMV Miercurea Sibiului9.75
OMV Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B9.12OMV Sibiu9.75
Mol Sibiu – Calea Șurii Mari F.N.9.12Mol Sibiu9.75
Mol Sibiu – Str. Sibiului nr. 19.12Mol Sibiu9.75
Mol Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 19.12Mol Sibiu9.75
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 1189.12Lukoil Sibiu9.82
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B9.12Lukoil Sibiu9.82
Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 409.12Rompetrol Miercurea Sibiului9.75
Rompetrol Sibiu – Bd. Vasile Milea FN9.12Rompetrol Sibiu9.75
Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce9.12Rompetrol Sibiu9.75
Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 19.12Rompetrol Sibiu9.75
OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 1149.12OMV Sibiu9.75

Motorină Standard vs Premium

Motorină standardPrețMotorină premiumPreț
Petrom Sibiu – Sos. Alba Iulia nr. 499.73Petrom Sibiu10.50
Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B9.73Petrom Sibiu10.50
Petrom Sibiu – Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia9.73Petrom Sibiu10.50
Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 449.79Socar Sibiu10.39
Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B9.79Socar Sibiu10.39
Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 29.79Socar Sibiu10.39
Socar Sibiu – Str. Agricultorilor9.79Socar Sibiu10.39
OMV Miercurea Sibiului – A19.82OMV Miercurea Sibiului10.64
OMV Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B9.82OMV Sibiu10.64
Mol Sibiu – Calea Șurii Mari F.N.9.82Mol Sibiu10.64
Mol Sibiu – Str. Sibiului nr. 19.82Mol Sibiu10.64
Mol Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 19.82Mol Sibiu10.64
Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 409.82Rompetrol Miercurea Sibiului10.64
Rompetrol Sibiu – Bd. Vasile Milea FN9.82Rompetrol Sibiu10.64
Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce9.82Rompetrol Sibiu10.64
Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 19.82Rompetrol Sibiu10.64
OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 1149.82OMV Sibiu10.64
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B9.94Lukoil Sibiu10.76
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 1189.94Lukoil Sibiu10.76
Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A9.99Gazprom Sibiu10.89
Gazprom Miercurea Sibiului – DN 1 km 349+9309.99Gazprom Miercurea Sibiului10.89

