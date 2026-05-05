Pe scurt: Un lot de salată cu icre de hering a fost retras din peste 200 de magazine Penny, după ce testele au confirmat contaminarea cu Listeria. Clienții pot returna produsul fără bon.

Producătorul Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului „GRAN MARE – Salată cu icre de hering 150 g”, după ce în lotul 981, cu termen de valabilitate până la 18 mai 2026, a fost depistată prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Informația a fost transmisă de Mediafax, citând Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Potrivit ANPC, măsura a fost luată pentru protejarea sănătății publice. Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume. Produsul poate fi returnat în orice magazin Penny din țară, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

Lotul retras a fost comercializat în aproximativ 202 magazine Penny la nivel național. ANPC recomandă consumatorilor să verifice eticheta produsului pentru identificarea lotului afectat.

În trecut, alte produse contaminate cu Listeria au fost retrase de pe piață, precum file de somn infectat cu Listeria din magazinele Kaufland.