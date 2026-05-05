Mai mulți angajați ai instituției Administrația Națională „Apele Române” Sibiu au protestat marți dimineață în fața sediului, nemulțumiți de lipsa unui contract colectiv de muncă și de condițiile în care își desfășoară activitatea.

Angajați ai Apelor Române, membri ai Sindicatului „Mureș” au protestat marți dimineața la Sibiu. Potrivit reprezentanților sindicali, doar o parte dintre membri au participat la protest, ceilalți aflându-se în teren pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu.

Nemulțumiri legate de contractul colectiv de muncă

Mariana Martin, lider de sindicat în cadrul Sindicatul „Mureșul” și juristă la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, a subliniat că principala problemă este lipsa unui contract colectiv de muncă valabil.

„Noi nu facem politică. Dacă facem politică, facem politica apei, nu politica Guvernului. Ne îndeplinim atribuțiile conform fișei postului. Protestul nostru nu are legătură cu contextul politic, ci cu faptul că ne sunt încălcate zilnic drepturile. Nu avem contract colectiv de muncă, normele de protecție nu sunt respectate, iar colegii din laborator nu primesc materialele necesare”, a declarat Mariana Martin.

Salariile nu sunt principala problemă

În ceea ce privește veniturile, lidera sindicală a precizat că acestea nu reprezintă motivul principal al protestului.„Sperăm ca prin legea salarizării să apară îmbunătățiri și în privința salariilor, dar înțelegem situația economică a țării. Nu protestăm doar pentru salarii”, a mai spus aceasta.

Pe pancarte, anagajații Apelor Române au avut scrise mesaje sugestive precum „Nu ne mai mințiți cu reforme”, „Salarii corecte pentru munca în laborator” sau „Dialog social, nu decizii impuse!”

Drepturi reduse și condiții inegale

Nemulțumiri similare au fost exprimate și de chimistul Nicolae Popescu, membru al Sindicatul Smart Târgu Mureș. Acesta a atras atenția asupra diferențelor dintre angajații care beneficiază de contract colectiv și cei care nu.

„De peste 4-5 luni nu avem un contract colectiv de muncă în vigoare. Automat, nu mai beneficiem de anumite drepturi. Ne-au fost tăiate facilități legate de protecția muncii, materiale precum săpun sau dezinfectant, dar și zile suplimentare de concediu pentru condiții vătămătoare. Avem doar strictul de bază, ceea ce nu este corect față de alți angajați din instituții unde există contract colectiv. Vrem urgentarea semnării acestuia și nu înțelegem de ce se amână. Vom protesta cât va fi nevoie”, a declarat acesta.

Angajații spun că vor continua acțiunile de protest până când revendicările lor vor fi soluționate. Principala cerință rămâne semnarea unui contract colectiv de muncă care să le garanteze drepturile și condiții de lucru adecvate.