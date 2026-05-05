Pe scurt: Criza politică de la București aduce reacții ferme: Raluca Turcan cere PNL să se distanțeze complet de PSD și îl sprijină pe Ilie Bolojan, în timp ce lideri din ambele tabere își asumă sau pasează responsabilitatea.

Președintele organizației județene PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a declarat marți, 5 mai 2026, că responsabilitatea pentru actuala criză politică aparține exclusiv Partidului Social Democrat (PSD) și a cerut liberalilor să se delimiteze „total” de social-democrați. Turcan și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan, premierul demis prin moțiune de cenzură, și a subliniat că PNL trebuie să urmeze o linie clară, fără compromisuri cu PSD.

”Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe. Răsturnarea Guvernului nu este un simplu joc politic. Este o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice și o frână pusă modernizării. Iar nota de plată nu rămâne în zona politică — este plătită de oameni. Un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai are credibilitate. Nu mai poate fi partener de dialog, nu mai poate garanta stabilitate, nu mai poate pretinde că acționează în interes public. Cu astfel de actori politici, orice construcție devine imposibilă. În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totala de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun. În același timp, susținerea pentru Ilie Bolojan este fără rezerve. Atacul împotriva lui nu a fost unul politic legitim, ci o execuție motivată de interese personale. A fost ales țintit pentru că a făcut ceea ce trebuie: a pus interesul public înaintea jocurilor de culise. Ilie Bolojan reprezintă direcția de care avem nevoie: seriozitate, disciplină administrativă, reformă reală. Nu este doar liderul PNL este un reper de responsabilitate într-un moment dominat de oportunism. PNL trebuie să fie la fel de clar: fără compromisuri cu cei care au generat această criză. Fără negocieri care trădează încrederea oamenilor. Fără jumătăți de măsură. Alegerea este simplă: ori rămânem de partea stabilității, reformei și responsabilității — alături de Ilie Bolojan — ori girăm haosul produs de PSD. Nu există cale de mijloc”, a transmis Raluca Turcan.

În urma votului din Parlament care a dus la căderea Guvernului Bolojan, mai mulți lideri liberali și-au exprimat pozițiile. Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, a afirmat că PNL nu pleacă de la guvernare și că partidul și-a asumat responsabilitatea într-un moment dificil, considerând că drumul început trebuie continuat. „Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească”, a transmis Thuma, conform Agerpres.

Deputatul Robert Sighiartău, președintele PNL Bistrița-Năsăud, a declarat că, după căderea Guvernului Bolojan, responsabilitatea guvernării revine noii majorități PSD-AUR. „Moțiunea a trecut. Guvernul a căzut. Este responsabilitatea noii majorități să își asume guvernarea și să vină cu soluții pentru problemele României”, a spus Sighiartău.

Mircea Abrudean, președintele Senatului și membru PNL, a subliniat că cei care au votat moțiunea poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele economice și sociale ale acestei decizii. „Căderea Guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică. Din păcate, românii plătesc prețul acestor jocuri politice”, a precizat Abrudean.

De cealaltă parte, Remus Lăpușan, deputat PSD și prim-vicepreședinte al PSD Cluj, a explicat că a votat moțiunea de cenzură pentru că România nu mai putea continua „pe drumul unei guvernări reci și rigide”. „Am votat pentru plecarea Guvernului Bolojan, pentru că România nu mai putea continua în acest mod”, a declarat Lăpușan.

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, a transmis că partidul nu trebuie să confunde demnitatea cu încăpățânarea și consecvența cu rigiditatea, subliniind că PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cătălin Predoiu, tot prim-vicepreședinte PNL, a afirmat că partidul trebuie să aleagă între responsabilitatea guvernării și tentația de a fugi de această responsabilitate, avertizând împotriva deciziilor pripite.

Liderul PNL Alba, Ion Dumitrel, președinte al Consiliului Județean Alba, și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan și pentru „un PNL reformat și un stat român modern”. „România are nevoie de curaj, responsabilitate și schimbare reală. Susținem direcția corectă”, a transmis Dumitrel.

Deputatul PNL Andrei Alexandru a declarat că, pentru dezvoltarea județului Giurgiu, este esențial ca liberalii să fie la guvernare și a exprimat speranța găsirii rapide a unei soluții pentru ieșirea din criză. „Este clar că, pentru dezvoltarea județului Giurgiu, opțiunea este să fim la guvernare, dar acum suntem într-o situație dificilă”, a spus Alexandru.

Din partea PSD, Daniel Vasilică Harpa, președintele filialei Neamț, a subliniat că România are nevoie în continuare de o coaliție pro-europeană și de stabilitate. „România are nevoie de stabilitate, de responsabilitate și de o direcție clar pro-europeană. Votul din Parlament arată această necesitate”, a declarat Harpa.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a reacționat după adoptarea moțiunii, afirmând că „moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut”, dar că PNL merge mai departe cu Ilie Bolojan „nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru, chiar dacă în acest moment conduce Guvernul în regim interimar. Grindeanu a precizat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat la sediul Guvernului în după-amiaza zilei de marți, 5 mai 2026, înainte de anunțarea oficială a rezultatului votului la moțiunea de cenzură. O ședință a conducerii PNL era programată pentru ora 17:00, în contextul crizei politice declanșate de demiterea Guvernului.

Poziția Ralucăi Turcan vine după o perioadă tensionată în relația dintre PNL și PSD, marcată de dispute publice și acuzații reciproce, inclusiv la nivelul filialelor din Sibiu. În urmă cu câteva săptămâni, Turcan a criticat dur limbajul și atitudinea PSD Sibiu, considerând că acestea afectează climatul politic local.