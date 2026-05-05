Meciul din sferturile de finală ale Cupei României – faza județeană, ACS Zenit Sibiu – AFC Tălmaciu, care trebuia să se dispute miercuri, la Șura Mare, a fost amânat.

În optimile de finală, Zenit a eliminat la Șura Mare pe Voința Sibiu, scor 2-1 pe teren. La fel cum au procedat și în ultima etapă de sezon regulat în Superliga, la Agnita, clubul Voința a contestat dimensiunile porților terenului de la Șura Mare și a pierdut la Comisia de Disciplină a AJF. Voința a făcut apoi recurs la Comisia de Apel, care nu s-a întrunit de aproape o lună, deși cauzele de pe rol sunt unele importante.

”Meciul din Cupa României programat miercuri între NMS ȘURA MARE și AFC Tălmaciu NU se va disputa momentan.

Motivul este legat de recursul depus după contestația făcută la meciul precedent de către cei de la Voința, privind dimensiunile porților. Deși contestația a fost respinsă inițial de către comisiile AJF Sibiu, cazul se află acum în faza de recurs, iar până la primirea unei decizii finale din partea AJF Sibiu, partida de miercuri se suspendă.

Vom reveni cu informații oficiale imediat ce vom primi răspunsul final. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru susținere!” este postarea făcută pe pagina de socializare a echipei.

Miercuri sunt însă programate celelalte trei jocuri din sferturile de finală ale competiției. Cel mai atractiv meci este ACS Alma Sibiu – ACS Bradu.

Echipele de Superliga Sibiu, Păltiniș Rășinari și FC Avrig sunt favorite pe terenurile unor echipe de eșalon inferior.