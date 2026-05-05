Apă Canal Sibiu SA anunță că miercuri, 6 mai , în intervalul orar 08.00 – 17.00, în localitatea Cisnădie vor avea loc lucrări de racordare a rețelei de apă potabilă de pe strada Stadionului la noua conductă de transport DN 355 mm, realizată pe strada Cetății.

Intervenția face parte din contractul de lucrări „CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Cisnădioara și Tocile și colector ape uzate”.

Pe durata lucrărilor, în intervalul orar mai sus menționat, va fi întreruptă furnizarea apei potabile în orașul Cisnădie pe străzile: Cetății-parțial, Stadionului-cu străzile adiacente, Teilor, Florilor, Aleea Căpșunilor, Mălinului, Bujorului, Primăverii, Uzinei, Târgului, Transilvaniei, Șelimbărului, Abatorului, Fundătura Viilor, Sibiului-parțial, Viilor, Unirii, Cindrelului, Podului, Măgurii între nr. 2-12, Apărării și Patrioților.

La reluarea furnizării apei sunt posibile modificări ale turbidității acesteia.

Apă Canal Sibiu S.A. va pune la dispoziția consumatorilor afectați, apă de utilizare menajeră prin intermediul unei autospeciale ce poate fi solicitată prin Call Center Apă Canal Sibiu – tel. 0269/962 și tel. 0269222777.

Vă muțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.