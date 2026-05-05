Doi dintre cei trei tineri depistați și acuzați că au furat lemne dintr-o pădure din Arpașu au fost reținuți. Aceștia au transportat lemnele cu ajutorul a trei autovehicule.

Cei doi tineri reținuți au vârstele de 18 și, respectiv, 22 de ani și sunt din Arpașu de Sus. Alături de un minor în vârstă de 17 ani, aceștia au fost prinși acum două zile, pe 3 mai, în jurul orei 22:00, în timp ce transportau aproximativ 3,2 mc de lemn din specia gorun.

“La data de 03 mai, în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au depistat trei tineri, în vârstă de 17, 18 și 22 de ani, domiciliați în localitatea Arpașu de Sus, în timp ce au sustras în mod ilegal și au transportat material lemnos cu trei autovehicule din fondul forestier din localitatea Arpașu denumită popular ,,Podei“. transmite IPJ Sibiu

Cele trei autovehicule au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Cum s-a produs furtul

Cei trei tineri, toți din localitatea Arpașu de Sus, ar fi tăiat fără drept arbori din specia gorun, în cantitate de aproximativ 3,2 metri cubi, dintr-o zonă de fond forestier din Arpașu, cunoscută local sub denumirea „Podei”.

Prinși în timp ce transportau lemnul, polițiștii sibieni le-au confiscat încărcăturile și au fost predate reprezentanților Ocolului Silvic Arpaș.

Dosar penal și cercetări în desfășurare

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tăiere ilegală de arbori și furt de arbori din fondul forestier național.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

FOTO IPJ SIBIU