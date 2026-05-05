Aproximativ 15% dintre pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu sunt diagnosticați cu astm bronșic, potrivit unui comunicat transmis de unitatea medicală marți, 5 mai, cu ocazia Zilei Mondiale a Astmului.

Sub sloganul „Make Inhaled Treatments Accessible for ALL”, spitalul subliniază importanța diagnosticării precoce, a tratamentului corect și a accesului echitabil la terapii pentru această afecțiune.

În cadrul spitalului, pacienții cu astm beneficiază de servicii medicale specializate și tratamente adaptate fiecărui caz.

Anual, în ambulatoriul de specialitate sunt efectuate peste 3.000 de consultații pentru pacienți cu astm, iar aproximativ 350 de persoane necesită internare. Aceștia reprezintă circa 15% din totalul pacienților tratați în unitate, ceea ce evidențiază impactul bolii asupra sănătății publice și nevoia de acces continuu la tratamente eficiente.

„Ziua Mondială a Astmului este un moment important pentru a atrage atenția asupra unei afecțiuni care, deși poate fi controlată, rămâne insuficient conștientizată. La nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, ne concentrăm pe asigurarea accesului la servicii medicale de calitate, diagnostic precoce și tratament personalizat pentru toți pacienții noștri. Numărul mare de consultații și internări reflectă atât adresabilitatea crescută, cât și încrederea pacienților în echipa noastră medicală”, a declarat Cristian Roman, managerul spitalului.

Astmul bronșic este o boală cronică tratabilă, care nu poate fi vindecată, dar cu îngrijiri medicale și tratament corespunzător, pacienții pot duce o viață normală. Boala se manifestă prin inflamarea și îngustarea căilor aeriene, cu simptome precum tuse seacă recurentă, mai frecventă noaptea sau după efort, respirație șuierătoare (wheezing), lipsă de aer (dispnee) și senzație de constricție toracică.

„Astmul este o boală cronică ce poate fi ținută sub control dacă pacientul urmează corect tratamentul și are acces la medicația necesară. Sloganul din acest an reflectă o realitate importantă: fără acces la terapii inhalatorii, controlul bolii devine dificil. În cadrul spitalului nostru, promovăm atât tratamentul corect, cât și educația pacientului pentru o gestionare eficientă a afecțiunii”, a precizat dr. Lavinia Danciu, director medical al unității.

Cauzele apariției astmului sunt multiple: predispoziția genetică, expunerea la alergeni din aer, poluare, infecții respiratorii, anumite meserii cu expunere la substanțe iritante, obezitatea și fumatul. Crizele de astm pot fi declanșate de schimbări bruște de temperatură sau umiditate, emoții puternice, stres sau efort fizic intens.

Recomandările specialiștilor includ evitarea factorilor declanșatori (alergeni, fum de țigară, poluare, infecții respiratorii), prezentarea la medic la apariția simptomelor precum tuse persistentă, respirație dificilă sau senzație de constricție toracică, precum și informarea corectă privind utilizarea dispozitivelor inhalatorii.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu încurajează populația să acorde atenție sănătății respiratorii și să se adreseze medicului specialist pentru evaluare și tratament adecvat.