Pe scurt: Dansuri și cântece din mai multe culturi europene vor anima Promenada Mall Sibiu, într-un eveniment cu acces gratuit.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu invită publicul la un spectacol folcloric ce va avea loc vineri, 8 mai 2026, la Promenada Mall Sibiu, în zona CineGold. Evenimentul marchează atât Ziua Europei, cât și Ziua Națională a Costumului Popular din România, potrivit organizatorilor.

Sub titlul „Europa Cântă și Dansează”, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” va prezenta, începând cu ora 18:00, dansuri și cântece reprezentative pentru mai multe spații culturale europene, alături de momente de folclor românesc. Organizatorii anunță că spectacolul va evidenția diversitatea ritmurilor europene și frumusețea portului tradițional românesc.

Coregrafia spectacolului este semnată de Silvia Macrea și Alesea Sas, iar conducerea muzicală îi aparține lui Radu Dinescu. Prezentarea va fi asigurată de Traian Stoiță.

„Ne propunem organizarea unui eveniment dedicat Sibiului și comunității locale, într-un spațiu intens circulat precum Promenada Mall Sibiu, cu scopul de a apropia publicul de actul cultural și de valorile autentice ale patrimoniului. Prin acest demers, urmărim să facilităm accesul la manifestări culturale pentru un public cât mai larg și să încurajăm apropierea de tradiție într-un cadru contemporan și accesibil”, a declarat Silvia Macrea, manager al CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Accesul la eveniment este gratuit, iar organizatorii încurajează participarea sibienilor și a turiștilor interesați de tradițiile populare și de cultura europeană.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu beneficiază de finanțare din partea Consiliului Județean Sibiu.