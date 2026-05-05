Începând de astăzi, 5 mai, au fost demarate lucrări de reparații la partea carosabilă pe mai multe sectoare ale autostrăzii A1, Sebeș – Sibiu.
Astfel, pe autostrada A1, în zona localității Miercurea Sibiului, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, se execută în prezent lucrări de plombare pe banda 1 și pe banda de urgență.
Intervențiile nu se limitează doar la acest punct, ci vizează și alte sectoare de pe tronsonul dintre Sebeș și Sibiu. Potrivit autorităților, lucrările se vor desfășura pe o perioadă de peste o lună.
În paralel, pe DN1, echipele de intervenție vor efectua, pe parcursul acestei săptămâni, lucrări de reparații pe tronsonul cuprins între Avrig și Veștem.
Reprezentanții autorităților își cer scuze pentru disconfortul creat și îi îndeamnă pe conducătorii auto să circule cu atenție sporită în zonele în care se desfășoară lucrări.
