Polițiștii rutieri sibieni sunt prezenți zilnic pe cele mai importante drumuri din județ, acționând pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic.

În cadrul acțiunilor desfășurate, oamenii legii opresc pentru control sute de autovehicule, verificând respectarea legislației rutiere și depistând abaterile care pot pune în pericol participanții la trafic.

În ultimele zile, mai mulți conducători auto au fost depistați încălcând grav legea, fiind deschise dosare penale în urma verificărilor efectuate în trafic.

Șoferi cu dreptul de a conduce suspendat, depistați în trafic

În cursul serii de luni, 4 mai, în jurul orei 19:45, în localitatea Mândra, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au oprit pentru control un autoturism care circula pe DJ 106B, condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în localitatea Loamneș.

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având acest drept suspendat.” transmite IPJ Sibiu

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 23:30, în localitatea Cisnădioara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au oprit pentru control un vehicul care circula pe strada Bisericilor.

“Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au oprit pentru control un vehicul, condus pe strada Bisericilor, la volanul căruia se afla un localnic în vârstă de 23 de ani. În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul în cauză nu deține dreptul de a conduce autovehicule.” a mai transmit IPJ SIBIU

Depistat la volan, fără permis

Imediat după miezul nopții de 5 mai, în jurul orei 01:15, în municipiul Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control un autoturism care circula pe Aleea Rafael, condus de un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Sibiu.

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul în cauză nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice” transmite IPJ SIBIU