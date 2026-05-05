Pe scurt: Primele de carieră didactică vor fi acordate profesorilor doar pentru anul școlar 2025–2026, cu reguli stricte de utilizare și finanțare exclusiv din fonduri europene.

Guvernul Bolojan a adoptat marți, 5 mai, într-o ședință extraordinară convocată în ultimul moment, ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică pentru cadrele didactice din România.

Potrivit Mediafax, ședința a avut loc cu aproximativ două ore înainte ca Parlamentul să se reunească pentru votul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR, ceea ce ar putea face din această ordonanță unul dintre ultimele acte normative ale actualului Executiv cu drepturi depline.

Nu este prima dată când primele didactice sunt adoptate în ultimele momente ale unui guvern. OUG 58/2023, actul normativ pe care noua ordonanță îl modifică, a fost emisă de Executivul Nicolae Ciucă chiar în ziua demisiei, ca promisiune care a dus la încheierea grevei generale a profesorilor din mai-iunie 2023.

Noua OUG impune reguli stricte pentru acordarea și utilizarea primelor didactice

De această dată, blocajul a venit din cauza faptului că schema inițială nu a putut fi finanțată din fonduri europene în forma anterioară, Comisia Europeană respingând-o și solicitând ca sprijinul să fie orientat în principal spre formarea profesională a cadrelor didactice.

„Avem modificare de program, avem banii puși la o parte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei. Ce ne lipsește în acest moment este avizul Consiliului Legislativ”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, luni, 4 mai 2026.

Avizul a fost emis în cursul nopții sau dimineții de marți, permițând convocarea ședinței extraordinare. Ordonanța intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

Principalele prevederi ale noii OUG sunt:

Valoarea primei: 1.500 lei net, acordată pe card electronic livrat de Poșta Română

Minimum 65% din sumă (cel puțin 975 lei) trebuie cheltuită exclusiv pe cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației

Restul de 35% poate fi folosit pentru cărți de specialitate și alte cheltuieli legate direct de activitatea didactică, conform unei liste stabilite prin ordin de ministru

Prima se acordă începând cu aprilie 2026 și poate fi utilizată până la 31 august 2026 (preuniversitar) sau 30 septembrie 2026 (universitar)

Beneficiari: doar cadrele didactice și personalul didactic auxiliar activ în anul școlar 2025–2026; personalul administrativ/nedidactic este eliminat din schemă

Profesorii trebuie să încarce în platforma STS dovada participării la cursuri în maximum 5 luni, iar școlile verifică lunar și validează documentele

Sumele acordate necuvenit sunt recuperate de unitățile de învățământ

Programul se încheie mai devreme decât fusese anunțat inițial: anul școlar 2025–2026 este ultimul an de acordare a primei, deși OUG 58/2023 promisese continuarea schemei până în 2027 inclusiv, promisiune care a stat la baza încheierii grevei generale din 2023.

Finanțarea, în valoare de 413 milioane de lei, provine integral din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, după ce Comisia Europeană a aprobat o realocare de 65 de milioane de euro prin Fondul Social European Plus.

Pe ordinea de zi a aceleiași ședințe extraordinare au figurat și două hotărâri de guvern privind modificarea normelor metodologice pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional.