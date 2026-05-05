Pe scurt: USR își reafirmă refuzul de a colabora cu PSD și caută o alianță cu PNL după căderea Guvernului Bolojan. Dominic Fritz va negocia direct cu Ilie Bolojan.

Comitetul Politic al USR a decis să își mențină poziția de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD, potrivit Mediafax. USR anunță că va continua direcția politică reformatoare și va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată a pașilor următori.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că a fost mandatat să poarte discuții cu președintele PNL, Ilie Bolojan, pentru stabilirea acestui acord. „USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a precizat Fritz.

O poziție similară privind colaborarea cu PSD au adoptat și liberalii. Astfel, atât USR, cât și PNL resping o nouă colaborare cu social-democrații pentru formarea unei majorități guvernamentale.

Decizia USR vine în contextul în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată marți, 5 mai 2026. În Parlament au fost exprimate 288 de voturi, dintre care 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

Poziția USR față de PSD a fost exprimată și la nivel local, după cum reiese din declarațiile recente ale unor primari PSD din județ.