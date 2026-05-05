Muzeul Național Brukenthal anunță organizarea celei de-a patra ediții a Simpozionului Internațional Anual „Ars et Historia”, eveniment care va avea loc în perioada 7-8 mai 2026.
Ediția din acest an reunește peste 40 de participanți din România, cercetători din domenii precum arta, biblioteconomia, istoria și arheologia, care vor prezenta cele mai recente rezultate ale activității lor științifice.
Tema aleasă pentru 2026 – „Sacru și cotidian: dialoguri interdisciplinare” – propune o abordare complexă și actuală, în care perspectivele din mai multe domenii se intersectează.
Lucrările vor fi susținute în format hibrid, atât fizic, la sediul muzeului, cât și online. Linkul de acces pentru participarea virtuală va fi oferit la cerere.
Coordonarea evenimentului este asigurată de dr. Raluca-Maria Teodorescu, alături de dr. Raluca Cobuz și dr. Alexandru Munteanu pentru secțiunea Artă și Bibliotecă, respectiv dr. Raluca Frîncu și dr. Anca Nițoi pentru secțiunea Istorie.
Programul complet al simpozionului
PARTEA A DOUA
Secțiunea Artă și Bibliotecă
