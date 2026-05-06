Un biciclist a fost transportat la spital în stare gravă după ce a fost implicat într-un accident pe strada Câmpului din Sibiu.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs pe strada Câmpului din municipiul Sibiu. Un șofer din Germania nu s-a asigurat când a deschis portiera mașinii și a acroșat un biciclist.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Câmpului spre strada Kiev, un cetățean străin în vârstă de 55 de ani nu s-ar fi asigurat corespunzător la deschiderea portierei, acroșând astfel un bărbat în vârstă de 48 de ani, domiciliat în Sibiu, care se deplasa cu bicicleta în aceeași direcție de mers”, transmite Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. El s-a rănit grav la cap. „La fața locului echipajul a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 48 de ani, biciclist, care a suferit un traumatism cranian grav. A fost transportat de urgență la UPU Sibiu, conștient”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale. Traficul rutier se desfășoară ușor îngreunat.