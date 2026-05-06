Deputatul Adrian Echert a publicat un mesaj pe Facebook în care critică dur Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea că a construit, de-a lungul anilor, un sistem extins de putere bazat pe sinecuri și rețele de influență, care ar fi ținut România blocată în reflexele trecutului.

Reacția deputatului Adrian Echert vine în contextul declarațiilor făcute de deputatul PSD de Sibiu, Bogdan Trif, care a vorbit despre „boți”, „Mesia Bolojan” și „281 de voturi pentru români”, sugerând că rezultatul politic recent ar reprezenta un câștig pentru societate.

Redăm integral mesajul postat pe Facebook de Adrian Echert

“Colegul deputat PSD de Sibiu, Bogdan Trif, vorbește despre „boți”, „Mesia Bolojan” și „281 de voturi pentru români”, de parcă România tocmai ar fi câștigat ceva ieri.

În realitate, ce au văzut românii a fost altceva: PSD votând cot la cot cu AUR pentru a dărâma un guvern, iar apoi ieșind public să vorbească despre calm, dialog și „responsabilitate”.

Cinismul acestei scene este uriaș.

Ani de zile, PSD a construit sisteme de putere pretutindeni, sinecuri și rețele de influență care au ținut România blocată în reflexele trecutului. Acum încearcă să vândă o criză politică drept act patriotic și să vorbească despre „felii de pizza”, în timp ce oamenii se uită la cursul euro, la economie și la nesiguranța care crește de la o zi la alta.

Și poate cel mai absurd lucru este finalul acestui spectacol politic: după ce au dărâmat guvernul împreună cu extremiștii, tot PSD vine și spune că își dorește un nou guvern „în aceeași formulă”.

Adică exact cu cei pe care îi atacau cu câteva ore înainte.

Adevărul este că pentru PSD aproape niciodată nu a fost despre stabilitate, reformă sau interes public. Mereu a fost despre putere. Despre control. Despre păstrarea unui sistem care reacționează violent de fiecare dată când cineva încearcă să îl deranjeze cu adevărat.”