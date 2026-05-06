Pe scurt: Votul moțiunii de cenzură de ieri nu a dărâmat doar un guvern, ci și mitul construit în jurul lui Ilie Bolojan. „Mesia Bolojan” nu a reușit să fie susținut de propriii adepți nici în Piața Victoriei, nici în Parlament. D

Moțiunea de cenzură care l-a trimis acasă pe premierul Ilie Bolojan a trecut cu un vot istoric în Parlament!

Și de mână cu el, pe acoliții săi, care deja feliaseră Romania ca pe o pizza și se pregăteau, pe repede-înainte, să o vândă “la felie”.

Dar, cum ar spune un “clasic” în viață – “ghinion”!

Erau necesare 233 de voturi.

Au fost 281! P-asta n-ați văzut-o venind!

281 dintre aleși au votat, astăzi, pentru români!

Pentru cei 80% care au fost îngenuncheați de măsurile ticăloase impuse de Bolojan!

Partidul Social Democrat a punctat clar, încă dinaintea depunerii moțiunii, că își dorește un guvern pro-european și pro-occidental, în actuala formulă, însă cu un premier deschis dialogului, în primul rând.

Sperăm ca un nou guvern să fie învestit cât mai repede și să înceapă să lucreze doar PENTRU ROMÂNI”

Deputat P.S.D. Sibiu – Trif Bogdan