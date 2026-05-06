Pe pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu funcționează aproximativ zece tonete de înghețată, fiecare cu vitrine pline de sortimente, începând de la clasicele vanilie și ciocolată, până la arome mai exotice precum fistic, mango, grapefruit, fructe de pădure sau așa-numita „înghețată Dubai”. Cu toate acestea, începutul de sezon nu este unul încurajator pentru comercianți, care spun că numărul clienților este mai mic decât în anii trecuți.

Comercianții de înghețată spun că așteaptă turiștii, deoarece în lipsa lor se simte o scădere a numărului de clienți. Sibienii sunt mai cumpătați, iar fluxul de vizitatori întârzie să apară în oraș. „Deocamdată avem puțini clienți, dar suntem pozitivi că pe viitor o să avem mai mulți”, spune Mihai Bokor, comerciant de înghețată pe Pietonala Nicolae Bălcescu.

Vânzătorul afirmă că situația este greu de explicat. „Nu știu cum se explică lipsa. Nu cred că e neapărat vorba de scumpiri, dar ne bazăm mult pe turiști. Poate și faptul că nu mai sunt la fel de multe evenimente ca înainte”, a spus acesta.

Aromele „la modă” câștigă teren

Chiar dacă oferta este variată, unele sortimente sunt mai căutate, influențate de tendințele din online.

„Sortimentele 7 Valuri Fistic Dubai, Dubai White, înghețată Dubai și 7 Valuri de ciocolată neagră costă 10 lei cupa. În rest, la noi, o cupă poate fi găsită și la 8 lei. Avem și macarons cu înghețată. Cred că suntem singura gelaterie din Sibiu care oferă acest produs, la prețul de 16 lei. În plus, mai avem și alte produse, inclusiv torturi și prăjituri”, a spus Alexandru de la Culinarte.

Prețuri la fel ca anul trecut

Comercianții susțin că nu au majorat prețurile față de anul trecut. Astfel, o cupă de înghețată pornește de la aproximativ 8–10 lei, iar în funcție de gramaj poate ajunge la 9 lei pentru 30–70 g, la 14 lei pentru aproximativ 120 g, iar pentru porțiile mai mari prețul urcă până la 16–18 lei.

În unele cazuri, două cupe mici pot costa între 16 și 20 de lei. Există și produse speciale, precum macarons cu înghețată, care ajung la 16 lei bucata.

„E bună, dar cam scumpă”

Clienții recunosc că înghețata este gustoasă, dar spun că prețurile sunt destul de ridicate. „Chiar vorbeam cu cineva din Germania și acolo o înghețată similară costă în jur de 2 euro. Am dat 18 lei pe ea. E bună, dar prețul nu e bun… așteptăm vremuri mai bune, poate peste vreo 200 de ani”, spune Mircea, un sibian întâlnit pe pietonală.