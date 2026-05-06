Părerile sibienilor sunt împărțite după ce, marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură. În timp ce unii consideră că scena politică actuală este un „dezastru” și privesc cu îngrijorare spre viitor, alții spun că această schimbare era așteptată de mult timp.

Moțiunea de cenzură depusă de opoziție a fost adoptată, marți, în Parlament, marcând căderea executivului și declanșarea unei noi crize politice la nivel central. Pentru mulți sibieni, întregul context politic este perceput drept un „circ” inutil, însă există și multe voci care salută această schimbare.

„Așteptam demult să cadă Guvernul. Noua formă a Guvernului depinde de președintele țării. Dacă rămân aceleași partide, va fi rău, dar dacă se schimbă, sperăm în ceva mai bine”, a declarat Ioan, un sibian.

Alții privesc situația cu rezerve și temeri legate de direcția politică a țării. „Este bine și nu este bine. Au fost probleme și înainte, dar pot apărea unele și mai mari dacă ajung anumite partide la putere. Nu cred că Nicușor Dan va permite extremiștilor să conducă țara”, a spus Viorica.

Există și opinii mai optimiste, dar și critice la adresa schimbării bruște. „Am o părere foarte bună. Noul guvern nu are decât să își vadă de treabă și să nu mai umble după prostii”, a spus un alt sibian.

În schimb, Maria consideră că momentul nu a fost oportun. „Am o părere foarte proastă. Nu trebuia să cadă. Trebuia să continue reformele după ani de probleme. Nu știm ce va urma și nu cred că va fi mai bine”, spune sibianca.

Reamintim că moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost votată de 281 de parlamentari, în timp ce 4 au votat împotrivă.

Votul a avut loc în ședința reunită a Parlamentului, după ore de dezbateri tensionate și schimburi dure de replici între putere și opoziție.

