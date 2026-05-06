La invitația AJF Sibiu, centralul bucureștean a oficiat miercuri meciul ACS Vurpăr – ACS Păltiniș Rășinari 2-8, din sferturile fazei județene a Cupei Românei. Arbitrul are dreptul să fluiere meciuri de județ, sub egida asociațiilor județene, care nu sunt organizate de către Federația Română.

Echipa de Superliga Sibiu, Păltiniș Rășinari a câștigat clar, cu 8-2 la Vurpăr, formație care evoluează la nivel de Liga 5. Jucătorii celor două echipe nu au ratat ocazia să se pozeze cu celebrul arbitru ajuns pe coclaurile de la Vurpăr.

Centralul Radu Petrescu a provocat scandalul anului în Superliga, după ce, în minutul 86 al partidei Petrolul – FC Argeș 2-1 a fluierat imediat după ce piteștenii au centrat dintr-o lovitură liberă din care Sierra a marcat. Mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu a fost valabil.

Fostul președinte al lui FC Hermannstadt, actualmente conducător la FC Argeș, Dani Coman și-a pierdut complet cumpătul la finalul acelui meci, având declarații incitante, care i-au adus o lună de suspendare. ”Merită bătuți și călcați în picioare, pentru că își bat joc de munca noastră! Își bat joc de noi. Ce să văd? Îl văd pe idiotul ăsta de Radu Petrescu! Să se lase de arbitraj” a spus atunci Dani Coman la televiziuni.

După eroarea comisă, Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape, dar între timp a fost la VAR la meciul Oțelul – Hermannstadt din play-out.