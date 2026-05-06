Pe scurt: Trei artiști de folk și tinerii din Merghindeal urcă pe scenă la Mediaș pentru a susține educația muzicală a copiilor dintr-o zonă defavorizată.

Fundația Open Fields organizează vineri, 15 mai, un concert caritabil la Mediaș, dedicat strângerii de fonduri pentru continuarea școlii de muzică din comuna Merghindeal.

Evenimentul, intitulat „Muzicieni pentru tineri muzicieni”, va avea loc la Restaurant & Hotel BinderBubi Mediaș, pe strada Plopului, nr. 30, începând cu ora 18:00, potrivit informațiilor transmise de Fundația Open Fields printr-un comunicat de presă.

Scopul principal al concertului este susținerea programului „after school” de muzică lansat în 2024 la inițiativa Ancăi Andrei, directoarea Școlii Gimnaziale Merghindeal. Programul oferă sprijin pentru 164 de copii din Valea Hârtibaciului, o zonă afectată de sărăcie, unde copiii sunt adesea nevoiți să preia responsabilități de adulți încă de la vârste fragede.

Copiii din Merghindeal își găsesc speranța prin muzică, cu sprijinul comunității

Impactul programului de muzică este deja vizibil în comunitate. David, un elev care era considerat dificil, a reușit să-și găsească echilibrul prin studiul saxofonului, iar Nicola, o fetiță care muncește în grădină, a descoperit bucuria autentică doar în sala de muzică. La primul lor spectacol cu public, desfășurat luni, 10 martie 2026, copiii au demonstrat pasiune și determinare, transformând instrumentele în șanse reale pentru un viitor mai bun.

Seara de 15 mai va fi deschisă de un moment muzical pregătit chiar de tinerii din Merghindeal, urmat de recitalurile a trei artiști de folk recunoscuți:

Marius Matache , cunoscut drept „alchimistul folkului”, va aduce pe scenă piese de pe cele cinci albume ale sale, cu texte acide și o prezență scenică apreciată la sute de concerte susținute în țară.

, cunoscut drept „alchimistul folkului”, va aduce pe scenă piese de pe cele cinci albume ale sale, cu texte acide și o prezență scenică apreciată la sute de concerte susținute în țară. Alina Covaci propune o călătorie muzicală cu piese proprii și reinterpretări acustice ale unor melodii folk cunoscute, mizând pe emoție și autenticitate pentru a aduce publicul mai aproape.

propune o călătorie muzicală cu piese proprii și reinterpretări acustice ale unor melodii folk cunoscute, mizând pe emoție și autenticitate pentru a aduce publicul mai aproape. Feri Teglaș, originar din Mediaș și membru fondator al Asociației culturale Mediaș – Cetate Seculară, va interpreta cântece de munte, inspirate de natură și atmosfera focurilor de tabără.

Biletele și obiectivul financiar al concertului caritabil

Biletul de acces la concert costă 45 de lei, sumă care se achită sub formă de donație pentru acoperirea cheltuielilor de organizare. Biletele pot fi achiziționate online, completând formularul disponibil la acest link.

Organizatorii și-au propus să strângă fonduri pentru plata profesorilor de muzică (800 lei pe săptămână, pentru cel puțin 8 săptămâni) și pentru achiziția unei orgi electronice în valoare de 2.200 lei, asigurând astfel continuitatea studiilor pentru copiii vulnerabili din Merghindeal.