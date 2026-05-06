Pe scurt: Numărul cazurilor de gripă la copiii sub un an a crescut la cinci într-o săptămână, în timp ce infecțiile respiratorii și pneumopatiile au scăzut ușor în județul Sibiu.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a raportat, pentru perioada 27 aprilie–3 mai 2026, o creștere a cazurilor de gripă la copiii cu vârsta sub un an, în contextul unei ușoare scăderi a infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare și a pneumopatiilor.

Potrivit DSP Sibiu, în săptămâna 18 de monitorizare au fost înregistrate cinci cazuri de gripă, toate la copii sub un an, după trei săptămâni consecutive cu câte un singur caz raportat. Toate formele de boală au fost ușoare, fără a necesita internare.

Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a ajuns la 901, cu 33 de cazuri mai puține față de săptămâna precedentă, dar cu 305 mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut. Majoritatea formelor de boală au fost ușoare sau medii, iar medicii au recomandat internarea în 52 de cazuri, reprezentând 5,77% din total, în special la copiii sub un an.

În ceea ce privește pneumopatiile, au fost raportate 251 de cazuri, cu 28 mai puține decât în săptămâna anterioară. Îmbolnăvirile au afectat toate grupele de vârstă, iar 108 dintre pacienți (43,02% din total) au necesitat internare.

De la începutul sezonului gripal și până la 3 mai 2026, în județul Sibiu s-au înregistrat 2.440 de cazuri de gripă, dintre care 176 confirmate prin teste de laborator, 42.442 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 10.203 de cazuri de pneumopatii.

Comparativ cu perioadele anterioare, evoluția cazurilor de gripă în județul Sibiu a mai cunoscut creșteri semnificative, așa cum s-a întâmplat și în luna decembrie, când aproape 50 de cazuri au fost raportate într-o singură săptămână, potrivit articolului Gripa se intensifică în județul Sibiu înainte de sărbători: aproape 50 de cazuri într-o singură săptămână.

DSP Sibiu continuă monitorizarea evoluției infecțiilor respiratorii și a gripei la nivelul județului, cu raportări săptămânale privind cazurile și măsurile recomandate de specialiști.