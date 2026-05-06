Laurențiu Ghiță, Cristian Minae și Cosmin Zuleam, cei trei inculpați în dosarul Kreiner, au ajuns din nou în fața judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia. Adriana Viliginschi, care este arestată într-un alt dosar, pentru complicitate la omor, a fost și ea în sală. La finalul ședinței, avocații părților au făcut declarații despre dispariția unei probe importante.

Adrian Kreiner a murit în noiembrie 2023, după ce a fost tâlhărit în propria casă din Sibiu de către trei indivizi mascați care l-au supus unor violențe extreme pentru a sustrage bunuri de valoare. Procesul în care criminalii omului de afaceri au fost judecați s-a încheiat pe fond la Tribunalul Alba, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae fiind condamnați la închisoare pe viață, iar Cosmin Costinel Zuleam, la 30 de ani închisoare. Fiecare dintre cei trei a formulat apel împotriva sentinței, astfel că acum dosarul este pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

În 6 mai, cei trei inculpați au ajuns în fața instanței, iar Minae a făcut noi declarații. Potrivit Alba24, el a încercat să arate că a fost doar complice. În sală s-a aflat și Adriana Viliginschi.

La finalul ședinței, avocatul lui Ghiță și Minae, dar și cel care o reprezintă pe Viliginschi, au făcut declarații. S-a discutat inclusiv despre un covor, posibilă probă la dosar, care nu a fost ridicată din casă de către anchetatori. Cu acest covor a fost acoperită fața lui Adrian Kreiner în noaptea atacului.

Avocatul lui Ghiță și Minae, declarații despre covor

Avocatul inculpaților Laurențiu Ghiță și Cristian Minae a susținut că Adrian Kreiner a decedat după ce a fost sufocat cu un covor, obiect care nu a fost ridicat din casă de către criminaliști. El a mai precizat că nu Ghiță și Minae au pus covorul pe fața lui Kreiner, ci o altă persoană. În trecut, Ghiță a acuzat că Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri, ar fi „criminala diabolică”.

„Este ca și când aș găsi o victimă prin înjunghiere, aș găsi cuțitul lângă și nu l-aș lua ca probă pentru a identifica din el orice alte elemente care mă duc la identificarea autorilor. Problema este alta. Dacă raportăm alegația absolut halucinantă din rechizitoriu, că ne spune că acest omor s-a făcut pentru a ascunde autorii tâlhăriei, în condițiile în care tâlhăria a avut loc asupra a două persoane (…) O femeie scapă nevătămată, iar a doua victimă este omorâtă fără niciun sens. Daca vreau să ascund, trebuie să mă duc asupra amândurora, fiindcă aveam posiblitatea, (…) sau nu este un motiv pertinent”, a spus avocatul lui Minae și Ghiță pentru Alba24.

Sursa video: Alba24

Avocatul lui Viliginschi: „Nu o văd ca o neglijență”

Avocatul Adrianei Viliginschi, în schimb, susține că polițiștii criminaliști și procurorii și-au făcut bine treaba, iar covorul nu a fost ridicat de la fața locului pentru că nu era în sine o probă. Acesta a fost marcat ca atare și fotografiat, iar imaginile de pe body-cam-urile polițiștilor din noaptea atacului sunt „edificatoare”.

„Ea nu a dispărut ca și probă. Ea nu a fost ridicată de la fața locului. A fost marcată, dar organele de cercetare penală au considerat că, neavând legătură… (…) Puteau să ia și parchetul pentru că avea urme de sânge. Ele se marchează la cercetarea de la fața locului ca și elemente care să ajute la soluționarea și clarificarea modalității de săvârșirii a faptei, dar nu neapărat sunt considerate probe. Acesta este motivul pentru care nu a fost ridicată și menționată. Nu o văd ca o neglijență a procurorilor și polițiștilor criminaliști. Ar fi fost neglijență dacă nu ar fi fost marcată și pozată. Cum am spus și în instanță, sunt declarațiile acelor polițiști, sunt filmările de pe body-cam, care sunt mai edificatoare decât orice. Sunt elemente care clarifică, iar instanța va da soluția în baza tuturor probelor. Va veni și expertul medico-legal care va putea lămuri”, a precizat, pentru Alba24, avocatul Adrianei Viliginschi.

Avocat: „Au avut ghinionul să fie în casă”

Avocatul a mai menționat că Adriana Viliginschi și Vanessa Kreiner au avut „ghinionul” de a se afla în casă la momentul atacului, astfel că acum Zuleam, Ghiță și Minae încearcă să găsească alt vinovat pentru a obține pedepse mai ușoare.

„Doamna Viliginschi a fost în sală la audierea domnului Zuleam, a constatat, la fel ca și la audierea domnilor Minae și Ghiță, că împletesc elemente, care nu le pot contesta, cu elemente care, din punctul meu de vedere, reprezintă doar o variantă a lor nereală, pentru a nu răspunde penal. Acceptă răspunderea pentru o faptă mai ușoară, tâlhăria, pentru că dacă nu ar fi fost filmările, probabil nici la această faptă nu ar fi spus da. În mod clar mint și cu ce au făcut cu victima, cât și cu faptul că l-au lăsat în viață. (…) Ghinionul a făcut că și doamna Viliginschi și doamna Vanessa erau în casă. Că dacă era doar domnul Kreiner, atunci aș fi fost curios pe cine ar fi dat vina cei doi inculpați”, a adăugat avocatul Adrianei Viliginschi.