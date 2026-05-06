Pe scurt: Un tânăr din India a descoperit munții Sibiului și s-a integrat în comunitate, alergând pe trasee și lucrând în industrie. Povestea lui Sree T. Murugan arată cum pasiunea pentru natură poate uni oameni din culturi diferite.

Sree T. Murugan, cunoscut de prieteni ca Sree, a ajuns în județul Sibiu în urmă cu cinci ani, odată cu lansarea programului Anii Drumeției. Potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, prezintă CJ Sibiu sosirea sa nu a fost întâmplătoare: munții și drumețiile au devenit pentru Sree calea de integrare în comunitatea locală.

Născut în Kerala, India, într-o zonă cu munți, junglă și aproape de mare, Sree povestește: „Sunt din Kerala, o zonă cu munți și junglă, nu departe de malul mării. Până acum câțiva ani era imposibil să faci o drumeție prin pădure, întrucât nu existau poteci și ghizi”. Are doi frați și provine dintr-o familie de condiție medie. După liceu, a lucrat ca operator CNC pe un șantier naval, mai întâi în India, apoi în Oman, unde producea piese din metal – meserie pe care o practică și acum la Sibiu.

Sree a văzut pentru prima dată zăpadă în România, la Cluj-Napoca, în 2019: „Acasă, iarna sunt cam 20 de grade, iar vara temperaturile trec ușor peste 40 de grade. În 2019 am ajuns în Cluj-Napoca și atunci am ținut în mână zăpadă pentru prima oară în viața mea. Nu voi uita acel moment.”

Din 2021, Sree locuiește la Sibiu, unde s-a confruntat cu dificultăți la închirierea unui apartament cu contract înregistrat la autorități: „Cel mai greu este să închiriezi un apartament cu contract înregistrat la autorități. Sibienii au o oarecare reticență în a închiria apartamente celor veniți din afara Uniunii Europene. Ce-i drept, când ajung să ne cunoască, acea reținere dispare.”

De cinci ani, Sree lucrează ca operator CNC, realizând componente metalice pentru industria auto și instalații frigorifice industriale. În timpul liber, aleargă pe traseele montane din județ: „Cea mai frumoasă zonă este, în opinia mea, creasta Făgărașilor, pe porțiunea dintre Bâlea Lac și Negoiu. Sunt peisaje superbe, natură diversificată și multă liniște. Este o lume aparte.” Pe locul doi în preferințele sale se află Piatra Craiului.

Drumețiile și sportul l-au ajutat să se adapteze la viața din Sibiu

Sree spune că muntele și oamenii l-au ajutat să se adapteze: „Am fost printre primii care au descoperit muntele prin programul «Anii Drumeției». Până în 2021 nu am mers pe munte, deși iubesc natura. Cu ajutorul ghizilor și a celorlalți colegi de drumeție am descoperit o pasiune pe care nu o bănuiam, dar și că am putere și rezistență când vine vorba de alergarea pe poteci.”

La competiția „Urme pe Play”, Sree a alergat 54 de kilometri în 9 ore: „După 30 de minute încep să gândesc clar. Este greu atunci când ești pe urcare, când te întrebi dacă vei trece de acel deal, de acea stâncă sau de acel vârf. Îmi spun că urmează o vale și atunci va fi mai ușor. Așa și este: la coborâre simt că zbor și atunci mă pregătesc mental pentru următoarea urcare.”

În India, aflată la peste 6000 de kilometri, ajunge rar, din cauza costurilor: „Doar drumul costă în jur de 1.000 de euro. Țin legătura cu familia mea și chiar luna aceasta merg la nunta fratelui meu. M-am obișnuit aici, în Sibiu, unde simt că este casa mea.”

Sree vorbește fluent limba română și s-a integrat în comunitate: „Oamenii sunt prietenoși și niciodată nu am simțit că cineva mă judecă după locul de unde provin. Și eu mănânc mămăligă cu brânză, sarmale, tochitură de porc și merg la biserică, indiferent că este ortodoxă sau catolică. Sunt hindus, noi ne rugăm la multe zeități, însă cred că binele este doar unul singur. Spre el trebuie să tindem, indiferent de religia pe care o avem.”

În 2027, Sree va susține la București examenul pentru obținerea cetățeniei române: „Îmi doresc mult să devin cetățean al României. Multă lume îmi spune că, într-o viață anterioară, am fost român, că știu prea multe despre această țară care acum mi-a devenit casă.”

Pe traseele montane din Sibiu, Sree aleargă alături de colegii din Clubul Sportiv Montan și descoperă natura prin programul „Anii Drumeției”.

Galerie Foto