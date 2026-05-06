Pentru multe companii, vizita DSP sau DSVSA este un moment tensionat.

Dar în realitate, un control nu ar trebui să aducă stres, dacă toate lucrurile sunt făcute corect.

Un plan DDD preventiv, clar documentat și actualizat, transformă o inspecție neanunțată într-o simplă formalitate.

Ce verifică de fapt inspectorii

Inspectorii DSP nu caută probleme, ci dovezi ale conformității.

Ei urmăresc:

existența unui contract valabil de servicii DDD;

planul de amplasare al capcanelor și stațiilor;

procesele-verbale de intervenție, numerotate și semnate;

fișele tehnice și de securitate ale produselor folosite;

periodicitatea tratamentelor;

recomandările și acțiunile corective aplicate.

Când toate aceste documente sunt complete și actuale, controlul se finalizează rapid și fără observații.

Cum te ajută ATUM să fii mereu pregătit

ATUM construiește pentru fiecare client un dosar digital de igienă biologică, care conține:

toate intervențiile efectuate, cu dată, oră și semnătură electronică;

harta capcanelor, codificată numeric;

certificatele și avizele produselor utilizate;

planul anual de tratamente;

fișe de monitorizare și rapoarte foto, acolo unde e cazul.

Astfel, la orice control, toate informațiile sunt disponibile instant, fără dosare groase, fără emoții.

Prevenția e cea mai bună apărare

Un control nu devine stresant atunci când ești pregătit tot timpul, nu doar în săptămâna vizitei.

Prin planurile preventive ATUM, toate intervențiile sunt programate, documentate și raportate automat.

Fiecare verificare confirmă că totul funcționează în limitele legale.

„În momentul în care clientul nostru e controlat, știm exact ce a fost făcut, când, cu ce produs și în ce zonă.

Nu improvizăm – demonstrăm,” spune Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Avantajele pentru companii

✔️ Siguranță în fața controalelor DSP și DSVSA;

✔️ Respectarea standardelor IFS, HACCP și FSSC 22000;

✔️ Acces rapid la toate documentele DDD;

✔️ Zero riscuri de sancțiuni pentru lipsă de evidență;

✔️ Imagine profesională în fața autorităților.

Controalele nu trebuie evitate, ci anticipate.

Un plan DDD complet și actualizat oferă companiilor din Sibiu siguranță, încredere și respectul autorităților.

ATUM este partenerul care transformă igiena într-un proces transparent și controlabil, pentru ca fiecare client să poată spune cu certitudine:

„Suntem pregătiți. Totul este în regulă.”

