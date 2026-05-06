Pe scurt: Secția ORL de la Spitalul Județean Sibiu dispune de dotări moderne și o echipă dedicată, fiind un centru de referință pentru pacienții cu afecțiuni ale urechii, nasului și gâtului.

Clinica ORL a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează ca un pilon esențial al îngrijirii medicale moderne, oferind servicii integrate de diagnostic, tratament și prevenție pentru afecțiunile din sfera otorinolaringologică.

Potrivit Spitalului Județean Sibiu, clinica dispune de o echipă medicală dedicată și de o infrastructură modernizată, care integrează tehnologie de ultimă generație pentru a asigura pacienților condiții sigure și eficiente de tratament.

Clinica ORL funcționează într-un pavilion dedicat, cu o capacitate de 23 de paturi pentru spitalizare continuă, organizate în saloane septice și aseptice. Pacienții sunt internați în saloane cu 2, 3 sau 4 paturi, fiecare dotat cu baie proprie sau comună, sistem de oxigen, vacuum și sistem de semnalizare pentru asistente.

Pavilionul a fost complet renovat și modernizat în anul 2018, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, fiind extins prin construirea unui lift pentru targă, subsol și mansardă, pentru a asigura condiții optime de îngrijire medicală.

Dr. Mihaela Chialda, medic șef al secției, a precizat că otorinolaringologia este o specialitate medico-chirurgicală complexă, care se ocupă de diagnosticul, tratamentul și prevenirea afecțiunilor nasului, sinusurilor, gâtului și urechii, necesitând dotări moderne și investigații specializate. Printre serviciile oferite se numără:

Chirurgie endoscopică rinosinuzală (maxilară, etmoidală, frontală, sfenoidală)

Endoscopie nazală, faringiană, laringiană, esofagiană și traheală

Tratamentul urgențelor ORL (traumatisme, hemoragii, corpi străini)

Tratamente pentru surditate bruscă, sindroame labirintice, paralizii faciale

Clinica este dotată cu audiometru și impedancemetru, precum și cu un cabinet de audiometrie, pentru evaluarea și monitorizarea auzului pacienților.

Echipa medicală și susținerea administrativă asigură servicii de excelență pentru pacienți

Echipa medicală a secției ORL este formată din:

Dr. Mihaela Chialda – medic primar, șef lucrări

Dr. Rusu Gabriel George – medic primar

Dr. Popescu Alin Tudor – medic primar

Dr. Ermacov Liliana – medic specialist

Dr. Dascălu Iulian Alin – medic specialist

Coordonarea activității de îngrijire este realizată de asistenta șefă Retter Elena, alături de o echipă de asistente, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali.

Activitatea și dezvoltarea continuă a Clinicii ORL sunt susținute de implicarea Consiliului Județean Sibiu, care contribuie la modernizarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru pacienți, prin investiții strategice și sprijin administrativ.

