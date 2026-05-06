21 de fetițe legitimate la Clubul Sportiv Kids Acro Dance Sibiu au pășit sâmbăta trecută pentru prima dată pe covorul de concurs la Cupa „Simona Păuca”.

La prima competiție de gimnastică la care clubul Kids Acro Dance a participat, talentul și determinarea micuțelor sibience au transformat debutul într-un succes.

Cu mâinile tremurânde de emoție, dar cu o determinare de fier, cele 21 de fete au entuziasmat publicul și s-au întors acasă cu un total impresionant de 65 de medalii (13 de Aur, 19 de Argint și 33 de Bronz), o recompensă meritată pentru efortul, lacrimile de oboseală și bătăturile din palme.

O performanță miraculoasă într-un timp record

În urmă cu doar câteva luni, fetele priveau cu fascinație și sfială noile aparate profesioniste de gimnastică instalate în sala clubului de pe Str. Distribuției nr. 7A din Sibiu. Într-un timp foarte scurt, concurând alături de cluburi cu o istorie uriașă și mii de ore de experiență, gimnastele sibiene au strălucit, demonstrând că munca depusă din suflet face miracole.

Sub îndrumarea profesoarei Andreea Mihaela Baștea (fondatoarea clubului) și a instructorului Raul Tonca, fetele au demonstrat excelență la toate nivelurile competiționale.

Eroinele Sibiului și palmaresul lor impresionant:

Performanța generală a adus Sibiului 2 medalii pe echipe (Argint la Nivelul 1 și Bronz la Nivelul 2), dar și zeci de victorii la probele individuale (sărituri, paralele, bârnă, sol și individual compus). Iată cele 21 de fete care au scris istorie pentru clubul Kids Acro Dance:

🌟 NIVELUL 1

Boaru Ana: 1 Aur, 2 Bronz

Diaconu Evelyn Alexandra: 1 Argint

1 Argint Kober Hanna: 2 Aur, 1 Argint, 2 Bronz

Ormenișan Natalia: 1 Aur, 3 Bronz

Mirea Elisa Andreea: 1 Aur, 3 Bronz

1 Aur, 3 Bronz Sara Anghelini: 4 Bronz

🌟 NIVELUL 2

Alexandra Terbea: 4 Bronz

Evelyn Vîlcea: 1 Argint

1 Argint Adelina Bunescu: 1 Bronz

Adelina Bunescu: 1 Bronz

Ioana Mădălina Oprean: 2 Bronz

Ana Borza și Ștefania Popolan (Evoluții de excepție cu clasări foarte aproape de podium)

🌟 NIVELUL 3

Doris Bungârzan: 2 Aur, 1 Argint

Ștefania Moga: 1 Aur, 2 Argint, 2 Bronz

1 Aur, 2 Argint, 2 Bronz Mara Bălan : 4 Argint, 1 Bronz

Mara Bălan : 4 Argint, 1 Bronz

Medeea Brezaie: 1 Argint, 1 Bronz

🌟 NIVELUL 4

Maya Opriș: 1 Aur, 2 Argint, 1 Bronz

Sofia Damian: 3 Bronz

3 Bronz Antonia Căneanu: 1 Argint, 2 Bronz

Antonia Căneanu: 1 Argint, 2 Bronz

Andrada Macovei: 4 Aur, 1 Bronz

🌟 NIVELUL 5

Eva Profir: 4 Argint

O familie clădită pe integritate

„Suntem nespus de mândri să strigăm în gura mare că aceste mici campioane au fost formate de la primii pași, selecționate, crescute și antrenate în clubul nostru. Munca, sudoarea și tot efortul aparțin exclusiv sportivelor și echipei noastre de antrenori. Nu creștem doar sportivi, ci construim caractere într-o familie în care adevărul, dedicarea și onoarea sunt mai presus de orice trofeu,” a declarat Andreea Mihaela Baștea.

Aceasta nu a fost doar prima competiție de gimnastică a clubului, ci și ziua în care Sibiul a demonstrat, prin aceste 21 de fete minunate, că o nouă generație de campioane tocmai s-a născut.

Clubul Sportiv Kids Acro Dance este afiliat Federației Române de Gimnastică, fiind singurul club din Sibiu care îmbină grația, disciplina și forța prin cursuri de Gimnastică și Acro Dance pentru fete și băieți.

Club se mândrește cu cu o sală nouă, spațioasă, dotată cu aparatură profesionistă de top, care este situată pe Str. Distribuției nr. 7A, Sibiu. Înscrierile se pot face telefonic la profesoara Andreea Mihaela Baștea (0755 119 075).