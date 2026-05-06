Primăria municipiului Sibiu a reluat licitația pentru îngroparea cablurilor electrice și de fibră optică din zona Gușterland. Inaugurarea complexului de agrement va mai întârzia.

Data deschiderii Complexului de Agrement Gușterland depinde de finalizarea lucrărilor ample de eliberare a amplasamentului de rețelele de energie electrică și coborârea în subteran a liniei de electricitate de 110 kV, o lucrare solicitată de societatea de electricitate DEER Brașov pentru emiterea avizului necesar amenajării Complexului. Pentru execuția acestei lucrări a fost inițiată o procedură de atribuire distinctă, separată de contractul de amenajare a Gușterlandului, dar care a fost anulată.

De curând, municipalitatea a scos din nou la licitație caietul de sarcini, iar durata totală a contractului a fost stabilită la 12 luni. „Contractul presupune proiectarea și execuția lucrărilor de trecere în subteran a unui tronson de aproximativ 0,85 km al liniei electrice aeriene de 110 kV dublu circuit și a infrastructurii de fibră optică, în scopul eliberării amplasamentului obiectivului de investiții, în concordanță cu prevederile impuse de Avizul nr. 70/25/225/25.06.2025 emis de Comisia Tehnico-Economică de Avizare Zonală TS a DEER România. Durata totală a contractului este de 12 luni, începând de la data ultimei semnături electronice aplicate pe contract”, se menționează în caietul de sarcini.

Astfel, au fost stabilite 2 luni de la data semnării contractului pentru proiectare (PT+DE+DTAC+DTOE+verificarea proiectului de verificatori autorizați+obținere avize și acorduri), 1 lună pentru încheierea procesului verbal, obținerea autorizației de construire și emiterea ordinului de începere a lucrărilor, 8 luni pentru execuția lucrărilor și 1 lună pentru recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este de 15 milioane lei fără TVA, din care 628.052,39 lei sunt pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, iar 14.371.947,61 lei sunt pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor.

Lucrările la Complexul de Agrement Gușterland au început în iulie 2024. În luna martie 2026, gradul de amenajare ajunsese la 95%. Deși lucrările în complex sunt aproape gata, fiind nevoie doar de ultime retușuri, sibienii mai au de așteptat până să se distreze aici.

Citește și: Gușterland nu se deschide încă: Primăria explică ce lucrări se mai fac și cât durează