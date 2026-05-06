Pe scurt: Un bărbat din Giurgiu, un tânăr din Avrig și un minor de 14 ani au fost opriți de polițiști în aceeași zi pentru conducere fără permis sau cu permisul suspendat.

Polițiștii sibieni au identificat luni, 5 mai, două persoane care conduceau vehicule fără a avea dreptul legal de a se afla la volan, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 14:45, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu. Acolo, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Giurgiu, a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier Sibiu. Î

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având acest drept suspendat.” a transmis IPJ SIBIU

Al doilea incident a avut loc tot la Sibiu

Al doilea incident a avut loc la ora 15:45, tot în municipiul Sibiu, pe strada Rahovei. Un tânăr de 21 de ani, din Avrig, a fost oprit de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu. Și în acest caz, verificările au arătat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat.

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că tânărul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având acest drept suspendat.” a transmis IPJ Sibiu

Cazuri similare au fost raportate și în alte zile, cum ar fi situația în care trei șoferi au fost prinși într-o noapte fără permis sau cu dreptul de conducere suspendat.