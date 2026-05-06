De aproape trei ani, doi locatari ai unui bloc de pe strada Tiberiu Ricci, din cartierul Arhitecților din Cisnădie, se confruntă cu o situație greu de crezut: contoarele de energie electrică ale apartamentelor lor sunt inversate. Problema a fost confirmată inclusiv de reprezentanții companiei de distribuție Electrica Furnizare S.A. , însă, în ciuda numeroaselor sesizări, nu a fost remediată nici până astăzi.

Doi vecini din același bloc plătesc curentul unul pentru celălalt, din cauza unor contoare încurcate. Practic, consumul fiecăruia este trecut pe numele celuilalt, iar facturile nu reflectă realitatea, ceea ce a dus la sume plătite greșit și la multă frustrare.

„Eu îi plătesc lui și el mie”

Mircea, unul dintre proprietarii afectați, descrie situația ca fiind una absurdă și frustrantă. „Eu îi plătesc lui și el mie. De trei ani se întâmplă asta. Au venit de la Electrica, au constatat că e o inversare de contoare, dar nu s-a rezolvat nimic. Eu vreau să închiriez apartamentul și nu vreau să fie o problemă pentru chiriași”, a spus proprietarul.

Blocul vizat este situat pe strada Tiberiu Ricci, nr. 9, iar problema afectează apartamentele 2 și 10 de la etajul 1. Practic, consumul de energie al unui apartament este înregistrat pe contorul celuilalt și invers.

Diferențe de mii de kilowați

Cei doi vecini susțin că au sesizat problema în repetate rânduri, inclusiv prin tichete oficiale către compania de distribuție. În urma verificărilor, s-a confirmat existența inversării, însă soluția întârzie să apară.

Potrivit declarațiilor, diferența de consum ajunge la aproximativ 3000 kWh, ceea ce se reflectă în facturi complet disproporționate. În timp ce unul dintre locatari primește facturi de doar 10–15 lei, celălalt ajunge să plătească lunar chiar și 200 de lei pentru un consum care nu îi aparține.

„Am plătit facturi cu o diferență strânsă de 3000 de lei. Eu nici măcar nu mai locuiesc acolo, dar plătesc consumul vecinului. Am vrut să fie rezolvat legal, să vină ei să modifice contoarele. S-a făcut proces verbal, dar nu s-a întâmplat nimic”, spune Bianca.

Sesizări ignorate și răspunsuri evazive

Cei doi proprietari susțin că au făcut numeroase sesizări în ultimii ani, însă răspunsurile primite au fost vagi sau inexistente. Ultima comunicare din partea companiei ar indica faptul că situația „se află în analiză”, fără a fi oferit un termen concret pentru rezolvare.

Reprezentanții Electrica Furnizare au transmis prorpietarulor faptul că solicitarea a fost redirecționată către operatorul de distribuție responsabil de zona respectivă, acesta fiind cel care gestionează măsurarea energiei electrice pentru locurile de consum din imobil. Potrivit răspunsului, compania urmează să comunice mai departe către clienți informațiile primite de la distribuitor privind modul de soluționare a cererii, imediat ce acestea vor fi disponibile.



Potrivit celor implicați, problema ar exista încă din faza de construcție a blocului, însă a fost descoperită abia ulterior, când diferențele de consum au devenit evidente. Deși unul dintre vecini s-a oferit să compenseze financiar situația, ambii își doresc o rezolvare oficială, din partea autorităților competente.

Reamintim că nu este un caz singular. Recent, Ora de Sibiu a scris despre o situație în care, după 6 ani de facturări greșite, un sibian a fost dat în judecată chiar de compania care a provocat întreaga situație. Electrica Furnizare S.A. l-a acționat în Instanță pentru o datorie generată de propriile erori, deși în documentele depuse chiar de furnizor arată negru pe alb că omul a plătit, ani la rând, energia consumată de altcineva.

Citește și: Eroare incredibilă la Electrica: un sibian a plătit 6 ani consumul vecinului. „Ne-au dat în judecată pentru factura altcuiva”



