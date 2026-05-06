Pe scurt: Un caz rar de hiperpigmentare a apărut la o pacientă din SUA după administrarea unui antibiotic. Medicii au recomandat oprirea tratamentului și evitarea expunerii la soare.

Pielea unei femei din Statele Unite s-a colorat în nuanțe de albastru închis și violet după ce a început să ia un antibiotic, potrivit Mediafax. Incidentul a fost raportat de publicația Live Science, care precizează că pacienta are 68 de ani și a observat apariția rapidă a unor pete asemănătoare unor vânătăi pe piele, imediat după începerea tratamentului oral.

Medicii au stabilit că este vorba despre un caz de hiperpigmentare, o reacție în care anumite zone ale pielii devin mai închise la culoare. Deși hiperpigmentarea este menționată printre posibilele efecte secundare ale antibioticelor, mecanismul exact prin care apare această reacție nu este cunoscut.

Specialiștii au recomandat pacientei să întrerupă tratamentul cu antibiotic și să evite expunerea la soare, deoarece lumina solară poate agrava hiperpigmentarea. Cazul atrage atenția asupra reacțiilor adverse rare care pot apărea în urma administrării unor medicamente.