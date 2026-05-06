Elevii din județul Sibiu care vor să intre la licee vocaționale, la clase bilingve sau la clase cu predare în limba maternă trebuie să parcurgă etape suplimentare înaintea repartizării computerizate.

Pentru probele de aptitudini, anexele fișelor de înscriere se eliberează sau se transmit în perioada 11–12 mai 2026. Înscrierea candidaților are loc între 13 și 15 mai, iar probele se desfășoară în perioada 18–22 mai.

Rezultatele la probele de aptitudini sunt comunicate în 25 mai 2026. Tot atunci se pot depune contestații, dacă metodologia prevede această posibilitate. Rezultatele finale, după contestații, sunt comunicate în 29 mai 2026, dată la care se transmite către comisia județeană lista candidaților declarați admiși.

VEZI ȘI: Cum se calculează media de admitere la liceu în județul Sibiu în 2026. Regula care decide repartizarea elevilor

Calendarul continuă în luna iunie și iulie. În 17 iunie, comisia de admitere județeană transmite unităților liceale care au organizat probe de aptitudini lista elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați. Listele candidaților admiși la probe sunt actualizate prin eliminarea acestor elevi.

VEZI AICI LISTA CU LOCURILE DISPONIBILE LA LICEE ÎN SIBIU ÎN 2026

În 8 iulie, liceele vocaționale primesc baza de date județeană cu mediile de admitere. În 9 iulie se validează lista candidaților admiși la liceele sau clasele unde s-au susținut probe de aptitudini, iar rezultatele sunt comunicate în unitățile respective. În 13 iulie, candidații care nu au fost admiși sau care renunță la locul obținut pot ridica anexele fișelor de înscriere pentru a participa la repartizarea computerizată.

VEZI ȘI: Calendarul admiterii la liceu 2026 în Sibiu. Când se completează opțiunile și ziua în care elevii află unde au intrat

Pentru probele de limbă modernă sau maternă, calendarul este similar. Anexele fișelor se eliberează în 11–12 mai 2026, iar înscrierile au loc între 13 și 15 mai. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene internaționale de limbă pot fi depuse la unitatea de proveniență până la 25 mai 2026.

VEZI ȘI: Câte locuri sunt la liceele din Sibiu în 2026 și cu ce medii s-a intrat anul trecut: ghid complet pentru elevi și părinți

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se desfășoară între 18 și 22 mai. Rezultatele sunt comunicate pe 25 mai, iar cele finale, după contestații, pe 29 mai.

Proba de limbă modernă pentru clasele bilingve are nivel A2 și include două componente: proba scrisă, cu maximum 70 de puncte, dintre care 10 puncte din oficiu, și proba orală, cu maximum 30 de puncte. Timpul pentru proba scrisă este de 60 de minute. Elevul este considerat admis dacă obține cel puțin nota 6. La proba orală nu se admit contestații.

DESCARCĂ BROȘURA COMPLETĂ DE – AICI!

Elevii care au certificate internaționale de limbă pot solicita echivalarea acestora. Dacă certificatul validează un nivel cel puțin A2, rezultatul poate fi echivalat cu proba de limbă modernă. Candidații cărora li se recunosc rezultatele primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea la clasele bilingve.

De asemenea, elevii care au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limbă modernă, în clasa a VII-a sau a VIII-a, primesc nota 10 la proba de verificare pentru limba la care au obținut distincția.