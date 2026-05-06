Echipa de robotică „The Resistance” a Liceului Teoretic „Roth-Oberth”, calificată la etapa europeană a competiției FIRST Tech Challenge, organizează vineri, 8 mai 2026, între orele 13:00 – 16:00, un atelier interactiv dedicat tehnologiei și inovației, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș.

Evenimentul este organizat în colaborare cu echipele de robotică LTASrob de la Liceul Teoretic „Axente Sever” și Code Warriors, reprezentând, de asemenea, Liceul Teoretic „Roth-Oberth”.

Sunt invitați toți elevii pasionați de robotică să participe la acest eveniment interactiv, unde vor avea ocazia să își dezvolte abilitățile tehnice și creative, să lucreze direct cu echipamente specifice și să descopere, într-un mod practic, cum funcționează o echipă de robotică.

Atelierul își propune să ofere participanților o experiență practică și captivantă, facilitând descoperirea principalelor domenii din cadrul unei echipe de robotică. Activitățile sunt structurate pe mai multe ateliere tematice: mecanică și proiectare 3D, programare, PR și marketing și design.

Manifestarea are scopul de a sprijini educația modernă și de a încuraja tinerii să exploreze domenii de viitor precum robotica, programarea și designul.

Participarea la eveniment le oferă elevilor șansa de a învăța prin experiență directă, într-un mediu dinamic și prietenos, alături de liceeni pasionați care deja își construiesc viitorul în domeniul roboticii.