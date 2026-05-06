Pe scurt: Polițiștii au identificat o femeie suspectată de furt dintr-o locuință din Rășinari și au dispus reținerea acesteia. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului.

O femeie în vârstă de 38 de ani, din localitatea Rășinari, a fost reținută de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, fiind cercetată penal pentru furt.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că la data de 2 mai 2026, în jurul orei 15:00, femeia ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un imobil situat pe strada Dealului, în Rășinari.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, femeia ar fi furat mai multe bijuterii în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Acestea au fost recuperate în totalitate.

“În baza materialului probator administrat în cauză, la data de 05 mai a.c., polițiștii au dispus față de femeia în vârstă de 38 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, aceasta fiind ulterior încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.” transmite IPJ Sibiu

În ultima perioadă, polițiștii sibieni au mai instrumentat cazuri de furt din locuințe sau proprietăți private, atrăgând atenția asupra necesității sporirii măsurilor de siguranță.