Pe scurt: Reducerea paturilor de spital decisă de Guvern nu va aduce schimbări pentru pacienții sau personalul Spitalului Județean Sibiu, unde gradul de ocupare este deja în scădere.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a anunțat că măsura de reducere a numărului de paturi la nivel național, decisă de Guvern, nu va avea impact asupra pacienților sau angajaților celei mai mari unități medicale publice din județ.

Potrivit AGERPRES, managerul spitalului, Robert Fotache, a explicat că gradul de ocupare al paturilor este în scădere și se situează la media națională, de aproximativ 70%.

„Nu afectează pacienții sub nicio formă. Se confirmă și la Sibiu trendul gradului de ocupare, care este în scădere, fiind în media națională, aproximativ 70%”, a declarat Robert Fotache.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu dispune în prezent de peste 1.000 de paturi

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu dispune în prezent de 1.022 de paturi, dintre care 916 sunt contractate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu. Conducerea unității consideră că nu este necesară o reducere a numărului de paturi la nivel local, având în vedere situația actuală a gradului de ocupare.

Reprezentanții spitalului au precizat că gradul de ocupare variază în funcție de sezon și de specificul fiecărei secții. Directorul de îngrijiri medicale, Laurențiu Ghinoiu, a explicat că spitalul are 38 de secții, iar gradul de ocupare fluctuează în funcție de perioadă. „Iarna crește semnificativ la Ortopedie, iar primăvara, în sezonul gripal, în alte secții specifice. Din acest motiv, o astfel de situație nu este relevantă pentru o statistică obiectivă”, a precizat Laurențiu Ghinoiu.

În ceea ce privește impactul asupra pacienților, conducerea spitalului arată că, pentru cazurile programabile, timpul de așteptare ar putea fi influențat, însă această situație există deja și în prezent. Pacienții sunt redirecționați, cu sprijinul Centrului Național, către alte unități medicale care pot asigura servicii similare.

Laurențiu Ghinoiu a subliniat că reducerea numărului de paturi la nivel național nu va duce la disponibilizări de personal în cadrul spitalului sibian, deoarece unitatea nu este încadrată la capacitatea maximă prevăzută de normativele în vigoare.

„În urma analizei realizate în cadrul Comitetului Director al spitalului, nu se impun reduceri de personal, având în vedere faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu nu este încadrat la capacitatea maximă de personal, conform normativelor în vigoare și statului de funcții”, a declarat Ghinoiu.

Guvernul a anunțat că, la nivel național, numărul paturilor de spital va fi redus cu aproximativ 14.000 în următorii trei ani, în contextul unui grad de ocupare de circa 60% în cazul pacienților cronici.

