Euro a atins miercuri, 6 mai 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul, potrivit Mediafax.

Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,2688 lei/euro, cu 5 bani peste precedentul record, de 5,2180 lei/euro, stabilit marți, 5 mai.

Moneda națională a continuat să se deprecieze în fața euro, iar cursul anunțat de BNR miercuri reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

Noul record depășește valoarea de 5,2180 lei/euro anunțată marți, care fusese la rândul ei cel mai mare curs din istorie. Creșterea față de ședința precedentă este de 0,0508 lei, adică aproximativ 0,97%.

Deprecierea leului vine după mai multe ședințe consecutive de presiune pe piața valutară. Luni, 4 mai, euro fusese cotat la 5,1998 lei, iar pe 30 aprilie cursul ajunsese la 5,1417 lei/euro, nivel considerat atunci un record istoric.

Evoluția actuală continuă seria de maxime istorice, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, când valoarea monedei euro se apropia de pragul de 5 lei.

Potrivit BNR, deprecierea leului are loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice interne. Marți, 5 mai, în ziua moțiunii de cenzură, euro trecuse pe piața interbancară de pragul de 5,23 lei, iar miercuri, înaintea publicării cursului oficial, cotațiile au urcat peste 5,27 lei/euro pe piața interbancară.

Și alte valute importante au crescut față de leu. Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,4746 lei, francul elvețian la 5,7429 lei, iar lira sterlină la 6,0960 lei. Gramul de aur a fost stabilit la 676 lei.

Conform datelor BNR pentru miercuri, dolarul australian a fost cotat la 3,2483 lei, dolarul canadian la 3,2920 lei, coroana daneză la 0,7051 lei, iar zlotul polonez la 1,2445 lei. Dintre monedele din regiune, leul moldovenesc a fost stabilit la 0,2612 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0449 lei.