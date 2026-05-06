Admiterea la liceu în județul Sibiu include și locuri speciale pentru elevii romi și pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, proveniți din învățământul de masă sau din învățământul special.

Potrivit broșurii de admitere, inspectoratele școlare alocă peste numărul de locuri repartizat unităților de învățământ 1–2 locuri speciale suplimentare la clasă pentru elevii romi și 1–2 locuri suplimentare la clasă pentru candidații cu CES. Aceste locuri sunt distribuite în unități de învățământ de masă, astfel încât să fie respectat principiul egalității de șanse.

Admiterea candidaților pe aceste locuri se face computerizat, într-o sesiune distinctă, înaintea etapei generale de repartizare computerizată. Candidații sunt repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Pentru candidații romi, calendarul începe cu ședințele de instruire și informare organizate în perioada 23 martie – 17 aprilie 2026. La aceste ședințe pot participa și reprezentanți ai organizațiilor minorității rome. Locurile speciale pentru candidații romi sunt afișate în 4 mai 2026.

Recomandările scrise privind apartenența la etnia romă trebuie eliberate până la 12 iunie 2026. Acestea pot fi eliberate și online, caz în care recomandarea este transmisă prin e-mail unității de învățământ de proveniență, în format PDF, cu semnătura electronică a emitentului. Depunerea și înregistrarea recomandării la unitatea de învățământ de proveniență are loc în perioada 8–15 iunie 2026.

Candidații romi completează opțiunile în fișele de înscriere în 13–14 iulie 2026. În aceeași perioadă se introduc datele în aplicația informatică, se verifică fișele listate și se corectează eventualele greșeli. Broșura avertizează că orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Repartizarea candidaților romi are loc în 16 iulie 2026, iar rezultatele sunt comunicate prin afișare la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Candidații nerepartizați sau cei care renunță în scris la locul obținut pot solicita o nouă fișă pentru a participa la prima etapă de repartizare computerizată.

Pentru elevii cu CES, locurile distincte alocate în unitățile de învățământ de masă sunt afișate tot în 4 mai 2026. În perioada 4 mai – 4 iunie 2026 se organizează ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, la care pot participa reprezentanți ai liceelor, specialiști din cadrul CJRAE și alți factori implicați în orientarea școlară.

Depunerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru elevii cu CES are loc în perioada 8–15 iunie 2026, la unitatea de învățământ de proveniență. Certificatul emis de CJRAE este documentul acceptat pentru admiterea pe aceste locuri. În situații justificate și dovedite, documentul poate fi depus și după termen, dar numai cu acordul președintelui Comisiei Naționale de Admitere.

Candidații cu CES completează opțiunile în 13–14 iulie 2026, iar repartizarea lor are loc tot în 16 iulie 2026, computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.