Echipa de handbal feminin Măgura Cisnădie a fost depunctată în play-off-ul Diviziei A de handbal și a primit interdicție la transferuri.

Comisia de Disciplină a Federației de Handbal a sancționat clubul Măgura Cisnădie, în urma memoriului depus de fosta jucătoare, iberica Judith Vizuete (30 de ani), care a părăsit echipa în vara trecută. În luna februarie, Vizuete a reclamat clubul cisnădian la Comisia de Soluționare a Litigiilor, care i-a dat dreptate și a obligat Măgura să îi achite restanța.

După depunctare, Măgura a coborât pe locul 7 în play-off-ul Diviziei A, cu trei etape rămase de disputat în competiție.

”În legătură cu sesizarea sportivei JUDITH VIZUETE RECUENCO, privind nerespectarea de către clubul C.S. MĂGURA CISNĂDIE a Hotărârii nr. 969/09.02.2026, pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia analizând documentele prezentate dispune:

– sancționarea clubului C.S. MĂGURA CISNĂDIE cu ridicarea dreptului la transfer, legitimare şi drept de joc pentru o perioadă de doi ani începând cu data de 06.05.2026, şi scăderea unui punct (-1 punct) în clasament aferent perioadei 22.04.2026 – 01.05.2026, conform art. 51.1 lit. b) din Regulamentul disciplinar al F.R.H. sezonul competițional 2025-2026, coroborat cu art. 8.13 din Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de handbal. Sancțiunea de depunctare va fi pusa in aplicare pentru sezonul competițional 2025-2026” se arată pe siteul oficial al Federației.

Măgura va scăpa de interdicția de transferuri după ce va dovedi că a achitat restanța jucătoarei spaniole.

În plus, Măgura este obligată să îi achite jucătoarei suma restantă de 2,291,21 lei dar și cheltuielile de judecată. Vizuete a evoluat la Măgura în sezonul 2024-2025, iar acum s-a întors acasă, la Granollers.

” În legătură cu solicitarea sportivei JUDITH VIZUETE RECUENCO privind completarea masurilor dispuse împotriva clubului C.S. MĂGURA CISNĂDIE, Comisia pune în vedere clubului să achite sportivei drepturile financiare restante, respectiv suma de 2.291,21 lei, contravaloarea cheltuielilor de reprezentare juridică, în conformitate cu dispozițiile art. 97.3 din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2025-2026” se mai arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Echipa pregătită de Alexandru Weber nu mai are nicio șansă să ajungă la ”barajele” de promovare în Liga Națională.

Primele două clasate din play-off, CSM Iași și CSM Tg. Mureș promovează direct, în timp ce locurile 3 și 4 merg la ”baraje” de promovare, alături de ultimele două clasate din Liga Națională.