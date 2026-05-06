Pe scurt: Mai multe tipuri de arahide vândute la Metro sunt retrase urgent din cauza contaminării cu aflatoxine. Clienții pot returna produsele până la 30 mai 2026.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat miercuri, 6 mai, rechemarea de pe piață a mai multor sortimente de arahide comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și ARO în rețeaua Metro Cash & Carry din România.

Potrivit Mediafax, decizia a fost luată după ce analizele de laborator au identificat aflatoxine în concentrații care depășesc limitele legale admise.

ANSVSA a precizat că sunt vizate șase sortimente de arahide, distribuite în mai multe loturi:

Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg), cod bare 5948792056308, loturile LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353;

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (150 g), cod bare 5941232410159, loturile LG 347, LG 348, LG 349;

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g), cod bare 5941232407890, loturile LG 338, LG 339;

Metro Chef Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg), cod bare 5948792048396, loturile LA 355, LA 356;

Metro Chef Arahide Decojite Crude (1 kg), cod bare 5948792042493, loturile LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345;

ARO Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g), cod bare 5948792032227, loturile LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362.

ANSVSA avertizează că aceste produse nu trebuie consumate. Clienții care au cumpărat oricare dintre sortimentele și loturile menționate pot returna arahidele contaminate în orice magazin Metro Cash & Carry din țară până la data de 30 mai 2026, urmând să primească contravaloarea acestora.

Rețeaua Metro Cash & Carry are magazine în orașe precum Arad, Bacău, Baia Mare, București, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Deva, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Piatra Neamț, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara și Turda.

Potrivit ANSVSA, măsura de retragere a fost luată pentru protejarea sănătății consumatorilor, având în vedere riscurile asociate consumului de produse cu niveluri ridicate de aflatoxine.