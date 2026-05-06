Pe scurt: Ediția din 2026 a Maratonul Internațional Sibiu marchează un moment istoric: un număr record de participanți și cea mai intensă zi de înscrieri de până acum. Cu 942 de înscrieri realizate într-o singură zi (04.05.2026),

Ediția din 2026 a Maratonul Internațional Sibiu marchează un moment istoric: un număr record de participanți și cea mai intensă zi de înscrieri de până acum.

Cu 942 de înscrieri realizate într-o singură zi (04.05.2026), un record absolut pentru eveniment, comunitatea a demonstrat, încă odată, că energia din jurul maratonului continuă să crească de la an la an. La închiderea înscrierilor, numărul total de participanți a ajuns la 10.846, depășind recordul anterior de 10.475 de alergători înregistrat în 2025.

„În fiecare an, Maratonul Internațional Sibiu ne arată cât de mult poate o comunitate atunci când oamenii aleg să fie împreună pentru bine. Recordurile din acest an nu sunt doar despre cifre, ci despre încredere, solidaritate și dorința de a construi, împreună, ceva care contează. Este emoționant și profund încurajator să vedem cum tot mai mulți oameni se adună în jurul cauzelor și transformă implicarea în ceva memorabil”, a declarat Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu și directoarea Maratonului Internațional Sibiu.

Ediția din acest an propune, ca în fiecare an, o varietate de curse, adaptate atât alergătorilor profesioniști, cât și celor aflați la început de drum. Mai multe detalii despre fiecare cursă găsiți AICI.

Maraton by Aumovio (42 km)

Semimaraton by Joyson (21 km)

Team run by Siemens (21 km)

Wenglor 10K

Crosul SmartBill (5 km)

Teen Race by Cona (3,35 km)

Cusele copiilor by Playtopia (4-5, 6-7, 8-9, 10-12 ani)

Pași pentru oraș by Bilstein (3,35 km) – o probă necompetitivă care încurajează mișcarea în ritm propriu, printr-un mers alert desfășurat în inima orașului, deschis oricui își dorește să participe fără presiunea competiției.

Aleargă peste tot cu GLS – cursa care îți dă posibilitatea să susții o cauză, alergând până în 1 iulie, indiferent de unde vrei: Sibiu, România sau chiar de oriunde din lume.

Maratonul Internațional Sibiu este un eveniment susținut de partenerul principal SmartBill, alături de Aumovio, Joyson Safety Systems, Wenglor, GLS, Bilstein, CONA, Siemens, Playtopia, IFM, Papervee, Agile Freaks, Reasig, Colt, SAM Transport, Scandia Food, Algeco, SOMA, Autonom, Regina Maria si Rock FM.

Despre Maratonul Internațional Sibiu

Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment sportiv de fundraising din România, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu. În 14 ediții, evenimentul a reunit peste 52.900 de alergători, 5.590 de voluntari și 94 de companii partenere, contribuind cu peste 7,2 milioane de lei la finanțarea a 437 de proiecte comunitare din județul Sibiu.

Despre Fundația Comunitară Sibiu

Fundația Comunitară Sibiu este o organizație locală care identifică, promovează și finanțează inițiative și proiecte ale comunității sibiene, ONG-uri, grupuri de inițiativă, companii și persoane fizice, contribuind astfel la dezvoltarea locală sustenabilă și la construirea unei comunități vii, din care n-ai mai pleca.