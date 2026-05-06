Polițiștii rutieri sibieni sunt zilnic în trafic pentru a combate infracțiunile rutiere. Aceștia opresc zeci de mașini și le verifică actele șoferilor, inclusiv cu aparatul etilotest.

În cadrul acestor activități, a fost depistat un caz grav. În cursul zilei de 5 mai, în jurul orei 16:30, în localitatea Avrig, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au oprit pentru control un moped care circula pe strada Prundu Mare.

Vehiculul era condus de un minor în vârstă de 14 ani, din Avrig.

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat faptul că minorul în cauză nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.” a transmis IPJ Sibiu