În maternitatea Spitalului Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, două exemplare canine, Hapa și Hun, au adus pe lume 11 pui din rasa Malinois, una dintre cele mai apreciate rase utilizate în structurile de intervenție și ordine publică.

Reprezentanții Centrului Chinologic Sibiu subliniază că activitatea de reproducție desfășurată aici are un rol strategic în dezvoltarea și consolidarea resursei canine a Poliției Române. Fiecare generație de câini este rezultatul unui proces riguros de selecție, construit pe criterii esențiale precum starea de sănătate, temperamentul, echilibrul comportamental, instinctul de lucru, adaptabilitatea și potențialul operațional.

Câinii care ajung să activeze în structurile polițienești provin din linii atent evaluate, formate din exemplare ale căror aptitudini au fost deja validate în activitate. Totul începe într-un mediu controlat, unde puii beneficiază de supraveghere medicală, îngrijire atentă și condiții optime pentru o dezvoltare armonioasă.

În această etapă, cei 11 pui de Malinois au o singură misiune: să crească sănătos și echilibrat. Pe măsură ce se dezvoltă, vor trece prin mai multe etape de socializare, evaluare și pregătire specializată, proces care va stabili dacă vor putea deveni câini de serviciu.

În timp, o parte dintre ei ar putea ajunge în teren, alături de polițiști, unde vor participa la misiuni operative și vor contribui la siguranța comunității și menținerea ordinii publice.