Primăria municipiului Sibiu a scos la licitație caietul de sarcini pentru extinderea Liceului „Onisifor Ghibu”. În noul corp de clădire vor fi amenajate 9 săli de clasă, grupuri sanitare și spații de depozitare. Valoarea contractului este estimată la 9,3 milioane de lei.

La Liceul „Onisifor Ghibu” din Sibiu se va construi un nou corp de clădire, prevăzut cu parter și două etaje, în care vor fi amenajate 9 săli de clasă. Primăria a scos la licitație caietul de sarcini și caută constructor.

Pe lângă sălile de clasă, vor fi amenajate și 3 grupuri sanitare pentru fete, 3 grupuri sanitare pentru băieți, un spațiu tehnic și două spații de depozitare. Noul corp de clădire va fi dotat cu mobilier și echipamente IT. Lucrările vor presupune inclusiv termoizolarea clădirii. Aceasta va fi eficientă energetic, echipată cu instalații electrice complete, inclusiv cu un sistem fotovoltaic. Vor fi efectuate lucrări de instalații sanitare și de stingere a incendiilor, instalații de ventilare și instalații de încălzire cu cazane murale în condensație, fiind amplasate și 4 pompe de căldură cu 8 panouri solare.

Prin proiect se propun și amenajări exterioare, prin realizarea de trotuare perimetrale aferente extinderii, reamenajarea zonelor afectate din imediată vecinătate a obiectivului, racordarea zonelor de circulație existente prin decaparea stratului de asfalt uzat. Se vor amenaja și spații verzi prin plantare de arbori decorativi, iar suprafețele libere vor fi înierbate. De asemenea, suprafața terenului de sport va fi refăcută.

Odată cu această extindere, capacitatea unității școlare va crește cu 225 de locuri.

Lucrările se vor executa și în timpul anului școlar, cu prezența în corpul existent și în incinta unității școlare a elevilor și a cadrelor didactice. Constructorul care va câștiga licitația va trebui să ia toate măsurile de protecție pe perioada lucrărilor, astfel încât să asigure desfășurarea cursurilor în condiții normale, atât din punctul de vedere al siguranței, cât și al mediului.

Execuția lucrărilor va dura 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, iar alte două luni vor fi rezervate pentru recepție. Valoarea contractului este estimată la 9.316.509 lei.