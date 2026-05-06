Pe scurt: Un oraș gigantic se scufundă sub ochii sateliților, iar criza apei devine tot mai gravă. Fenomenul afectează infrastructura și viața a milioane de oameni.

Mexico City, una dintre cele mai mari metropole ale lumii, se întinde pe malul unui lac de mare altitudine și este construită deasupra unui acvifer antic care furnizează aproximativ 60% din apa potabilă pentru cei 22 de milioane de locuitori, potrivit Mediafax.

De-a lungul anilor, acest acvifer a fost exploatat intens, ceea ce a dus la scufundarea terenului de deasupra. Supraextracția a agravat și criza cronică a apei, orașul fiind amenințat de o posibilă „zi zero”, când robinetele ar putea rămâne fără apă.

Potrivit CNN, scufundarea rapidă a orașului a fost accentuată de dezvoltarea urbană continuă, iar infrastructura nouă adaugă greutate suplimentară peste solul bogat în argilă. Fenomenul a fost documentat încă din anii 1920, iar efectele sunt vizibile: drumuri crăpate, clădiri înclinate și daune la sistemul feroviar.

Sistemul radar NISAR, unul dintre cele mai avansate lansate vreodată în spațiu, a fost conceput pentru a cartografia procese complexe ale planetei și poate urmări mișcări subtile, precum scufundarea terenului. NASA a precizat că NISAR oferă date esențiale pentru monitorizarea acestui fenomen.