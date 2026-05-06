Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu desfășoară, în perioada 4-10 mai, acțiunea „TRUCK & BUS”, în cadrul planului european ROADPOL, care vizează verificarea transportului rutier de marfă și persoane.

În cadrul controalelor, oamenii legii urmăresc respectarea timpilor de conducere și odihnă, legalitatea transportului rutier, existența documentelor obligatorii, capacitatea de încărcare a vehiculelor, dar și starea psihofizică a șoferilor. Totodată, este verificată și respectarea regimului legal de viteză.

“Acțiunea are ca scop prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere. Polițiștii sibieni recomandă conducătorilor auto și operatorilor de transport să respecte legislația rutieră și să verifice permanent starea tehnică a vehiculelor. Siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi! transmite IPJ SIBIU

