Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu din Sibiu prezintă sâmbătă, 9 mai, Atelierul de Creat Povești „Călătorie prin Europa”, coordonat de Diana Ribana, precum și spectacolul de păpuși „Povestea Regelui Lear”, în regia Ramonei Iacob.

Cu ocazia Zilei Europei Atelierul de Creat Povești „Călătorie prin Europa” coordonat de Diana Ribana propune copiilor o incursiune interactivă și simbolică prin diversitatea, istoria și culoarea continentului european. Pornind de la ideea unei călătorii imaginare, cei mici vor realiza, folosind materiale simple precum lipici, foarfeci, pahare, bețe de hârtie și steagurile statelor europene, un balon cu aer cald care va deveni vehiculul unui tur ludic prin Europa. Atelierul pune accent pe educație estetică și stimularea creativității, contribuind la dezvoltarea spiritului de observație, a imaginației și expresivității, dar și la cultivarea plăcerii de a crea și de a povesti. Prin interacțiunea directă cu materialele și prin dialogurile generate în jurul creațiilor realizate, participanții descoperă, într-un mod accesibil și captivant, atât procesele artistice din lumea teatrului, cât și valorile comunității și diversității europene. Fiecare sesiune are o durată de aproximativ o oră. Acest atelier este organizat pentru copiii cu vârsta între 6 și 10 ani. Atelierul de Creat Povești „Călătorie prin Europa” va avea patru sesiuni organizate atât sâmbătă, 9 mai, de la ora 10:00 și 12:00, cât și duminică, 10 mai, de la ora 10:00 și 12:00.

„Povestea Regelui Lear” propune o întâlnire ludică între teatrul elisabetan și universul copiilor de astăzi, într-o adaptare semnată de actrița Eliza Păuna și regizată de Ramona Iacob. Spectacolul pornește de la o situație aparent banală: Cordelia, o fetiță din zilele noastre, trebuie să învețe o poezie dedicată tatălui ei, pentru serbarea școlară. Emoțiile, presiunea „de a spune cuvintele potrivite” și dorința de a-l face mândru o copleșește. În acel moment apare Jester, prietenul ei imaginar – bufonul din piesele lui Shakespeare – care o invită într-o călătorie prin timp și imaginație. Jocul lor devine o reinterpretare a celebrului text „Regele Lear”, o poveste despre iubire, orgoliu și despre felul în care cuvintele pot uneori ascunde, în loc să dezvăluie, adevărul. „Povestea Regelui Lear” are o durată de aproximativ 55 de minute. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 6 ani. Spectacolul va putea fi urmărit atât sâmbătă, 9 mai, de la ora 11:00 și 18:00, cât și duminică, 10 mai, de la ora 11:00.

„Povestea Regelui Lear este un spectacol care rămâne cu tine, printr-un adevăr spus cu simplitate și emoție: nu cuvintele grandioase sunt cele care contează cu adevărat, ci cele sincere, iar cel mai valoros dar pe care părinții îl pot oferi copiilor lor este timpul petrecut împreună. Ne bucurăm să ducem mai departe această producție la finalul lunii mai, la Craiova, în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare. Spectacolul va continua să întâlnească publicul și în luna iunie, fiind inclus în programul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) și al Festivalului Internațional Puck de la Cluj-Napoca.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Accesul publicului la evenimentele din Sibiu se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.