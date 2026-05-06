Autoritățile locale din Cisnădie anunță amânarea acțiunii de dezinsecție terestră programată inițial pentru zilele de 5 și 6 mai 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru această perioadă.

Potrivit informărilor oficiale, fenomenele meteo anunțat, respectiv precipitații și intensificări ale vântului, nu permit desfășurarea în condiții optime de eficiență și siguranță a tratamentelor biocide aplicate prin metoda ULV (Ultra Low Volume).

Reprezentanții autorităților precizează că, în astfel de condiții, atât calitatea intervenției, cât și siguranța populației și protecția mediului ar putea fi afectate.

Noua perioadă de desfășurare a campaniei de dezinsecție va fi comunicată publicului cu minimum 48 de ore înainte de începerea operațiunilor, prin afișare la sediul Primăriei Cisnădie, pe site-ul oficial al instituției, precum și prin canalele de comunicare ale administrației locale.

Autoritățile își cer scuze pentru eventualele inconveniente create și mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere.