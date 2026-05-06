Pe scurt: Sorin Grindeanu este numele avansat de PSD pentru funcția de premier, potrivit declarațiilor lui Claudiu Manda. Decizia finală aparține însă PNL.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri, 6 mai 2026, că Sorin Grindeanu este opțiunea partidului pentru funcția de premier, dacă Partidul Național Liberal (PNL) va invita PSD să facă această nominalizare. Potrivit Mediafax, Manda a precizat că decizia finală privind desemnarea premierului aparține PNL, dar a subliniat că social-democrații nu ar refuza această responsabilitate.

„Cred că la întrebarea dumneavoastră trebuie să răspundă Partidul Național Liberal”, a spus Manda, atunci când a fost întrebat dacă Sorin Grindeanu este o variantă agreată de PSD pentru funcția de prim-ministru.

Secretarul general al PSD a adăugat că partidul își dorește un premier de dialog, care să înțeleagă nevoile românilor și să țină cont de pozițiile unui partid care deține aproape jumătate din susținerea coaliției. „Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul nu fugim de această responsabilitate. Și numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu”, a declarat Manda.

În ceea ce privește scenariile posibile după căderea guvernului, Manda a explicat că PSD are în vedere doar două variante: fie o construcție pro-europeană cu majoritate în parlament, fie asumarea rolului de opoziție. El a exclus posibilitatea unui guvern minoritar susținut de UDMR și parlamentari neafiliați.

Întrebat despre colaborarea tactică cu AUR la moțiunea de cenzură și apelul ulterior la refacerea coaliției pro-europene, Manda a respins ideea unei contradicții. El a susținut că moțiunea a fost un instrument politic legitim, nu o lovitură de stat, și că PSD a semnalat timp de șase-șapte luni că nu se simte reprezentat în coaliție.

Manda a mai menționat că și alte partide de opoziție au votat moțiunea și că gestul PSD a fost unul responsabil, după ce partidul și-a retras miniștrii, secretarii de stat și prefecții din guvern.